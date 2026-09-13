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رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق

خلال الزيارة
خلال الزيارة
كتب محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يمتد بطول 19 كم، ويضم 17 محطة (16 نفقية – ومحطة سطحية)، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى محطة الفسطاط.


وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يربط مناطق القاهرة والجيزة والمدن العمرانية الجديدة، ويدعم التنمية العمرانية والسياحية، ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة، بما يتكامل مع جهود الدولة في بناء شبكة نقل متطورة تواكب احتياجات الجمهورية الجديدة.

وأوضح وزير النقل أن هذا المشروع يعد أحد مشروعات النقل الجماعي الحديثة، في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم مشروعات النقل الحضري والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مواقع العمل بالمشروع، واستهلها بتفقد ورشة العمرة الجسيمة بالخط الرابع، حيث تابع سير الأعمال بالورشة، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من وزير النقل حول معدلات تقدم التنفيذ، والذي أوضح أن الورشة تُقام على مساحة تبلغ نحو 316.5 ألف م²، وتضم 30 مبنى لاستيعاب أعمال العمرة الجسيمة والفحص والصيانة والغسيل والتخزين لعدد 23 قطارًا، وتشمل: مبنى ورشة العمرة الجسيمة، ومبنى ورشة العمرة الخفيفة، ومبنى صيانة القطارات، ومبنى غسيل القطارات، ومبنى تخزين القطارات، بالإضافة إلى منطقة محطة الجهد العالي ومبنى مركز التحكم في التشغيل، الذي تبلغ مساحته نحو 25.3 ألف م².

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من قطارات الخط الرابع داخل الورشة، واستقل أحد تلك القطارات، مطلعًا على موقف توريد وتصنيع قطارات الخط الرابع. وفي هذا الإطار أكد الفريق مهندس كامل الوزير أنه تم وصول 5 قطارات، كان آخرها في 5/9/2026، ويجري حاليًا تنفيذ الاختبارات الاستاتيكية والديناميكية عليها، كما تم الانتهاء من اختبارات المصنع للقطارات أرقام 6 و7 و8 تمهيدًا لشحنها، والانتهاء من تجميع القطار رقم 9، فيما تتواصل أعمال تصنيع القطارات من 10 إلى 16، وذلك من إجمالي 23 قطارًا مقرر تشغيلها على الخط.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى محطة حدائق الأشجار، التي تعد أولى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع، وتقع غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، وتبلغ مساحتها نحو 7100 م²، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها 68.4%.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الجولة، أن نسبة التنفيذ الكلية للمرحلة الأولى بلغت 65%، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي 80%، والأعمال المدنية للجزء الشرقي 46%، والأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة 67%، وأعمال الوحدات المتحركة 48%.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ المشروع، ولأول مرة في مصر، باستخدام عدد 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة، حيث يتم تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المرحلة "محطة حدائق الأشجار – محطة المساحة" (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه).

وأوضح وزير النقل أن الماكينة الأولى أنهت أعمالها وصولًا إلى محطة الأهرامات، فيما ستستأنف الثانية عملها في المسافة من محطة الرماية إلى محطة الأهرامات، بينما ستستأنف الثالثة عملها في حفر الجزء بين محطتي مدكور والمساحة، فيما أنهت الماكينة الرابعة عملها وصولًا إلى محطة المساحة.

فيما أشار المهندس إبراهيم بخيت، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أنه يجري حاليًا العمل بالجزء الثاني من المرحلة "محطة المساحة – محطة الفسطاط" بعدد 2 ماكينة حفر، حيث بدأت الماكينة الأولى أعمالها من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح، وجارٍ تجهيز الماكينة الثانية لبدء أعمال الحفر من محطة الفسطاط باتجاه محطة الملك الصالح، مضيفا أنه يتم تنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والورشة من خلال تحالف (ميتسوبيشي/ أوراسكوم)، وجارٍ تركيبها في المسار والمحطات، كما تم تركيب القضبان في الورشة، وكذا في النفق في المسافة بين محطتي حدائق الأهرام والنصر، وبين محطتي العريش والمطبعة.

وأفاد بأنه سيتم تنفيذ الخط الرابع على أربع مراحل، وقد تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، حيث بدأ تسليم مواقع المحطات لشركات المقاولات الوطنية، والتي تمتد بطول 26.9 كم، وتضم 21 محطة، وجار دراسة تنفيذ المرحلتين الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري)، والرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة).

وأشار نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن المرحلة الأولى من الخط تحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة، ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح، كما ستحقق المرحلة الثانية تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة السيدة عائشة، ومع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران.

وأضاف: كما يجري دراسة تنفيذ فرع لهذه المرحلة للربط مع مطار القاهرة الدولي وتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو. وستحقق المرحلة الثالثة منه تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، فيما ستحقق المرحلة الرابعة منه تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان) في محطة مطار العاصمة بالعاصمة الجديدة، وتحقق فرعة المرحلة الرابعة الجاري دراسة تنفيذها لخدمة القيادة الاستراتيجية تبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل في محطة مسجد الفتاح العليم.

هذا، ولفت وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للخط الرابع لمترو الأنفاق في الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، علاوة على كونه أول خط يربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة)، وكذلك ربط المناطق العمرانية الجديدة بشبكة الجر الكهربائي.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الخط يخدم أيضًا قطاع السياحة لمروره بالعديد من المزارات السياحية (المتحف الكبير – متحف الحضارات – القاهرة التاريخية)، وبذلك يعتبر "حلقة وصل سياحية وتنموية"، كما أنه سوف يربط بين التاريخ (الأهرامات والمتحف المصري الكبير) والمستقبل (القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة)، ومن المتوقع أن ينقل بعد اكتماله 1.5 مليون راكب يوميًا.

رئيس مجلس الوزراء الخط الرابع لمترو الأنفاق النقل الجماعي في مصر

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