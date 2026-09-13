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صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025

السكر
السكر
ولاء عبد الكريم

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي كيميائيًا، في صورة صلبة، وفقًا للبند الجمركي HS Code 170199، سجلت أداءً تصديريًا ملحوظًا خلال عام 2025.

وأوضح التقرير أن قيمة صادرات مصر من هذا المنتج بلغت نحو 290 مليون دولار خلال 2025، بإجمالي حجم صادرات بلغ حوالي 581 ألف طن، لتحتل مصر المركز الرابع عشر عالميًا بين الدول المصدرة للمنتج، بحصة بلغت نحو 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

17% نموًا سنويًا مركبًا في قيمة صادرات السكر خلال 5 سنوات

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن صادرات مصر من المنتج واصلت تحقيق معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 17% خلال الفترة من 2020 إلى 2025.

كما حقق حجم الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 11% خلال الفترة نفسها، بما يعكس استمرار توسع صادرات المنتج في الأسواق الخارجية.

لبنان تتصدر أسواق السكر المصري بقيمة 107 ملايين دولار

وتتركز صادرات مصر من سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي كيميائيًا بشكل رئيسي في عدد من الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب بعض الأسواق الأوروبية.

وجاءت لبنان في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من المنتج خلال عام 2025، بقيمة بلغت 107 ملايين دولار، بما يمثل نحو 37% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وحلت السودان في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 69 مليون دولار، بما يمثل 24% من إجمالي الصادرات، تلتها الصومال بقيمة 29 مليون دولار بنسبة 10%.

وجاءت اليمن في المركز الرابع بقيمة 20 مليون دولار، تمثل نحو 7% من إجمالي الصادرات، بينما احتلت إيطاليا المركز الخامس بقيمة بلغت 14 مليون دولار، بنسبة 5%.

5 أسواق تستحوذ على 82% من صادرات السكر المصري

وبلغت قيمة صادرات مصر من المنتج إلى أكبر خمسة أسواق تصديرية نحو 239 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل حوالي 82% من إجمالي صادرات مصر من سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي كيميائيًا في صورة صلبة.

ويعكس هذا التركيز أهمية الأسواق العربية والأفريقية في استيعاب صادرات المنتج المصري، إلى جانب وجود فرص أمام المصدرين لزيادة الانتشار في أسواق دولية جديدة.

فرص لتعزيز صادرات السكر وتنويع الأسواق

وأكد تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن النمو القوي في قيمة وحجم صادرات المنتج خلال السنوات الأخيرة يبرز قدرته على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن مواصلة هذا الأداء تتيح فرصًا لتعزيز صادرات المنتج المصري من خلال تنويع الأسواق التصديرية، وزيادة النفاذ إلى أسواق دولية جديدة، بما يدعم نمو الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المقبلة.

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