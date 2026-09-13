كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

يعتبر البرجر أو الهمبرجر من أكثر الوجبات السريعة انتشاراً في العالم؛ فهي من الوجبات اللذيذة، والمفضّلة وخصوصاً عند فئة الشباب، وهي تحضر أما بلحم الأبقار، أو لحم الدجاج، مع الخضار، والأجبان.





تصنيع برجر اللحم:



المكونات:



- نصف كيلوجرام لحم مفروم ناعماً.

- حبة بصل مبروش.

- ملعقة صغيرة زبدة.

- ملعقة صغيرة ملح. ملعقة كبيرة مستردة.

- ملعقة كبيرة كاتشب.

- بيضة.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

- 6 قطعٍ خبز البرجر.

- 6 قطع شرائح جبن شيدر شرائح (سلايسي).

- شرائح من الخضار، وخس، وبندورة، وبصل حسب الرغبة.





طريقة التحضير:



1-نخلط جميع المكونات في طبق عميق، ثم نعجنها باليد حتى تتجانس معاً.



2- نشكّل اللحم بواسطة قوالب دائرية الشكل بحجم واحد، أو إن لم تتوفّر هذه القوالب نشكلها باليد، مع الحرص أن تكون القطع بالسمك نفسه، والحجم.



3- نغلف طبقاً بالنايلون، نضع أول طبقة من قطع اللحم، ثم نغطيها بطبقة من النايلون، ثم نضع الطبقة الثانية من اللحم، ونغطيها أيضاً بقطعة من النايلون، ونستمر في هذه الخطوات حتى ننتهي من كل الكمية.



4- نضع قطع البرجر في الفريزر لمدّة ساعتين على الأقل حتى تبرد قطع اللحم تماماً، وتتماسك جيداً.