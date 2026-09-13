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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سينما وموسيقى وورش وجولات.. تفاصيل أجندة قصور الثقافة في القاهرة والمحافظات هذا الأسبوع

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

يشهد الأسبوع الحالي عددا من الأنشطة الثقافية والفنية في المواقع الثقافية بالقاهرة والمحافظات، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد، ضمن خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى إتاحة الأنشطة المتنوعة للجمهور، ودعم المواهب، وتعزيز الوعي الثقافي والفني في مختلف المحافظات.

تقام الأنشطة حتى السبت 19 سبتمبر الجاري، وتشمل دورات تدريبية متخصصة، ولقاءات فكرية وعروضا فنية احتفاء باليوم المصري للموسيقى، إلى جانب فعاليات لتعزيز قيم المواطنة والهوية، وجولات ثقافية للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل، فضلا عن استمرار مبادرة "شارع الفن" المعنية بنشر الفنون والإبداع بالميادين والفضاءات العامة.

دورة تدريبية متخصصة بقصر السينما

تنطلق اليوم الأحد فعاليات دورة الدراسات السينمائية الحرة، بقصر السينما بجاردن سيتي، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب الشابة في المجال السينمائي.
يستمر برنامج الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل جلسات نقدية، ومحاضرات متخصصة في مجالات السيناريو، التصوير، الإخراج، الديكور، والرسوم المتحركة، بمشاركة نخبة من المتخصصين.


لقاءات متنوعة في صالون الثقافة الجماهيرية

يتضمن هذا الأسبوع لقاءات متنوعة ضمن فعاليات صالون الثقافة الجماهيرية، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الفكري حول القضايا الثقافية والمجتمعية.

ويشهد اليوم الأحد لقاء بعنوان "الإدمان من السلوك إلى المجتمع.. رؤى وحلول"، بقصر ثقافة روض الفرج، بالإضافة إلى لقاء بعنوان "الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية"، يعقد بجنوب سيناء.

وفي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، يقام لقاء بعنوان "جمال حمدان.. رؤية مغايرة لفلسفة الجغرافيا"، بمكتبة أولاد علام بالدقي، كما يقام في اليوم نفسه لقاء بعنوان "الإدمان من السلوك إلى المجتمع.. رؤى وحلول"، بقصر ثقافة قنا.
وفي يوم الأربعاء 16 سبتمبر، يشهد بيت ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية لقاء بعنوان "الأدب والمكان.. الخصوصية الثقافية والتأثير"، ويستقبل بيت ثقافة الفشن بمحافظة بني سويف لقاء بعنوان "الإدمان من السلوك إلى المجتمع.. رؤى وحلول"، كما يشهد قصر ثقافة العريش لقاء بعنوان "الوعي والمواطنة.. تأصيل الهوية".
وفي يوم الخميس 17 سبتمبر، يعقد بقصر ثقافة العدوة بمحافظة المنيا لقاء يحمل العنوان نفسه، فيما  يستقبل قصر ثقافة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لقاء بعنوان "الأدب والتحولات.. رؤية تاريخية".

أسبوع ثقافي للشباب بشمال سيناء

تنظم الهيئة أسبوعا ثقافيا للشباب بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة لتحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالأنشطة والبرامج الثقافية والفنية إلى المحافظات الحدودية، ودعم الشباب في سيناء وتنمية قدراتهم الإبداعية، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات واللقاءات والورش الثقافية والفنية.

حفلات فنية بالمحافظات احتفاء باليوم المصري للموسيقى

تقدم هيئة قصور الثقافة عروضا فنية متنوعة في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم المصري للموسيقى،
تنفذ الفعاليات بمختلف المحافظات، بمشاركة فرق الموسيقى العربية التابعة للهيئة، وتشمل العروض باقة من الأغاني التراثية والطربية، إلى جانب مختارات من أعمال وكبار الملحنين والمطربين، وأعمال فنان الشعب سيد درويش تزامنا مع ذكرى رحيله.

فعاليات لتعزيز قيم المواطنة وترسيخ الهوية بالمنيا

وتتجدد غدا الاثنين فعاليات برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة وتعزيز الهوية في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع محافظة المنيا.
تنفذ الفعاليات بكل من قرية شلقام بمركز بني مزار، وقرية القشيري بمركز أبو قرقاص، وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية وعروضا فنية، إلى جانب ورش وحرفية لتنمية المهارات الإبداعية.

جولات ثقافية للأطفال ضمن أنشطة أتوبيس الفن الجميل

ينظم أتوبيس الفن الجميل خلال الأسبوع عددا من الجولات الميدانية بالمجان في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الأطفال والنشء.
تنطلق الفعاليات غدا الاثنين مع زيارة إلى متحف دار الكتب والوثائق القومية، في تمام العاشرة صباحا، إلى جانب زيارة لأطفال مستشفى 57357.
كما يشهد يوم الخميس 17 سبتمبر زيارة إلى مركز الطفل للحضارة والإبداع.

برنامج متنوع في "شارع الفن" في 6 محافظات

تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع فعاليات مبادرة "شارع الفن" متنوعة في محافظات المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ، الإسماعيلية، بني سويف، وأسوان.
تقام الفعاليات يومي الخميس والجمعة، وتتنوع ما بين العروض الفنية، والورش الإبداعية والأنشطة التفاعلية إلى جانب المسابقات الثقافية وغيرها، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لصون الهوية الثقافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور.

كما تحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة من اللقاءات الأدبية والأمسيات الشعرية، والورش الفنية، بالإضافة إلى عروض الأفلام المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، واستمرار تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، لإعداد الممثل الشامل وذلك بمحافظتي قنا وشمال سيناء.

الأنشطة الثقافية والفنية المواقع الثقافية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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