إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

شهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS-2026) في نسخته الثانية تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار فعالياته، بما يجعله نسخة متميزة للأوساط المهتمة بهذا المجال على كافة المستويات.

كما حظي المعرض بمشاركة دولية واسعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات الرائدة المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء من مختلف دول العالم.

وتضمنت فعاليات المعرض استعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الجوية والفضائية من تقنيات متطورة، بما يحدث الفارق في هذا المجال الحيوي.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض، فضلا عن الإقبال الكثيف من الزائرين، والتواجد الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام التي حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التي يقدمها المعرض للزائرين والمهتمين والعاملين بمجالات الطيران والفضاء، وسط إشادة من الحاضرين بمدى نجاح هذه النسخة من المعرض على كافة الأصعدة.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ عروض جوية متميزة تسلط الضوء على القدرات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمشاركين بالمعرض.

وتأتي النسخة الثانية من المعرض تأكيدا على القدرات التنظيمية المتميزة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة على الأراضي المصرية، وكذلك الحرص على تقديم الدعم الذي يعزز من التعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء، ودعم مسارات الابتكار والتطوير، كونه منصة دولية فاعلة لدعم الشراكات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.