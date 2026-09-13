قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تطلّع مصر لرئاسة «بريكس» مستقبلًا يعكس ثقة الدولة في دورها داخل التجمّع
بدءًا من 19 سبتمبر.. الصحة العالمية تُبلغ 20 مستشفى في غزة بوقف إمدادها بالوقود
الأهلي ضد أبو قير والزمالك مع المحلة.. مواعيد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز
محافظ بورسعيد يوجه بالتحفظ على أحد النباشين ومصادرة أدواته للحفاظ على نظافة الشوارع
رئيس الوزراء يتفقد محطة الأتوبيس الترددي ويستقل أحدها من الجيزة للمعادي
الإيكونوميست: أمريكا تغرق في الديون.. وأوروبا مشكلتها اسمها "فرنسا"
باحث بالعلاقات الدولية: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس تنامي أهمية «بريكس» لمصر سياسيًا واقتصاديًا | فيديو
صادرات مصر من السكر تسجل 290 مليون دولار خلال 2025
الرئيس السيسي في قمة بريكس.. رسائل سياسية ومكاسب اقتصادية في قلب التحولات الدولية
وزير التعليم لمعلم من ذوي الهمم : "أنت بطل ونتشرف بوجودك"
تنسيق الأزهر 2026.. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 93.85 % وأسيوط 93.08 %
رئيس الوزراء يتفقد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
محمد إبراهيم

شهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS-2026) في نسخته الثانية تنفيذ العديد من الأنشطة على مدار فعالياته، بما يجعله نسخة متميزة للأوساط المهتمة بهذا المجال على كافة المستويات.

كما حظي المعرض بمشاركة دولية واسعة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وكبرى الشركات الرائدة المتخصصة في مجالات الطيران والفضاء من مختلف دول العالم.

وتضمنت فعاليات المعرض استعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الجوية والفضائية من تقنيات متطورة، بما يحدث الفارق في هذا المجال الحيوي.

كما شهد المعرض حرص الوفود العسكرية على تفقد كافة أجنحة المعرض، فضلا عن الإقبال الكثيف من الزائرين، والتواجد الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام التي حرصت على التواجد لنقل صورة حية من حالة التفاعل التي يقدمها المعرض للزائرين والمهتمين والعاملين بمجالات الطيران والفضاء، وسط إشادة من الحاضرين بمدى نجاح هذه النسخة من المعرض على كافة الأصعدة.

كما تضمنت الفعاليات تنفيذ عروض جوية متميزة تسلط الضوء على القدرات الفنية والتكنولوجية المتطورة للمشاركين بالمعرض.

وتأتي النسخة الثانية من المعرض تأكيدا على القدرات التنظيمية المتميزة لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة على الأراضي المصرية، وكذلك الحرص على تقديم الدعم الذي يعزز من التعاون الدولي في مجالات الطيران والفضاء، ودعم مسارات الابتكار والتطوير، كونه منصة دولية فاعلة لدعم الشراكات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء العلمين القوات الجوية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع .. هاني حتحوت يكشف تفاصيل بيع بيزيرا للزمالك

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

سعر الدولار

دون تغيير .. أكبر سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2026

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

تفاصيل زيارة الخطيب للأهلي قبل مواجهة أبو قير

شاهد المران وتحدّث مع وائل جمعة .. تفاصيل زيارة «الخطيب» للأهلي قبل مواجهة أبو قير

يحيى سريع

الحوثي يزعم تنفيذه عملية عسكرية بمنطقة شرورة السعودية

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ترشيحاتنا

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

كاديلاك 2026

كاديلاك تتراجع عن التحول الكهربائي الكامل وتواجه أزمة حقيقية لدى الوكلاء

بالصور

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم كفاية النوم

كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم
كوارث صحية تهدد ابنك بسبب السهر وعدم النوم

الرئيس السيسي ومودي يبحثان تعزيز العلاقات المصرية الهندية ورفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار

الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة بريكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد