قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
رئيس وزراء ماليزيا: بلدنا يستعد لاستقبال الرئيس السيسي في زيارة رسمية الشهر المقبل
«سحابة سوداء» جديدة تواجه المزارعين.. ونقيب الفلاحين يكشف أزمات القطاع الزراعي
القوات اليمنية تعلن تدمير منصات صواريخ وتجمعات للحوثيين في "ذو باب والمخا"
لوسي تكشف لـ صدى البلد حقيقة تفكيرها في اعتزال الفن | خاص
توغلات الاحتلال في ريف دمشق تستهدف الضغط على الحكومة السورية
فتح باب تقليل الاغتراب لتنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين.. الخطوات وموقع التقديم
استغل انشغال المصلين.. شخص يسرق حقيبة مواطن في أحد مساجد وسط البلد
انتهاء صيف 2026.. موعد بداية فصل الخريف في مصر والخريطة المناخية
بسبب الخلافات.. تفاصيل صادمة في أقوال الأب قاتل ابنته في محافظة دمياط.. ما القصة؟
عموتة أمام اختبار جديد مع الأهلي.. كيف يتعامل مع لعنة الإصابات قبل أبو قير؟
سنشدد عضدك بأخيك.. طالب يُرافق شقيقته للمدرسة بالعجلة في أول يوم دراسة.. وإشادة من رواد السوشيال ميديا |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيوب بوعدي: أريد التعلم من نجوم مانشستر سيتي.. والديربي حلم لكل لاعب

أيوب بوعدي
أيوب بوعدي
إسلام مقلد

أكد المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط مانشستر سيتي، رغبته في الاستفادة من وجوده داخل أحد أكبر أندية العالم، مشيرًا إلى أن اللعب والتدرب إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي خط الوسط سيساعده على مواصلة التطور واكتساب المزيد من الخبرات.

وانضم بوعدي إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليل الفرنسي في نهاية الشهر الماضي، ونجح اللاعب الشاب في ترك انطباع جيد منذ وصوله إلى صفوف الفريق، بفضل قدراته الفنية وموهبته اللافتة، إلى جانب النضج الذي أظهره رغم صغر سنه.

 

بوعدي يتطلع للاستفادة من زملائه

ويرى لاعب الوسط المغربي أن وجوده يوميًا إلى جانب لاعبين أصحاب خبرات كبيرة يمثل فرصة مهمة لتطوير مستواه، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل خط وسط مانشستر سيتي.

وقال بوعدي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أعرف أنه لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه من جميع اللاعبين، وآمل أن أستفيد منهم».

وأضاف: «أنا في مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم. لدي لاعب رائع إلى جواري، إليوت أندرسون، لذلك لا يمكنني سوى التعلم هنا والاستمتاع».

وتابع: «أعتقد أنني أستطيع التعلم من الجميع، لكن بالطبع سأتابع بشكل خاص اللاعبين الذين يشغلون نفس مركزي».

إشادة بلاعبي خط الوسط

وأشار بوعدي إلى أنه يحرص على متابعة مجموعة من لاعبي خط الوسط في الفريق، من أجل الاستفادة من خبراتهم وطريقة لعبهم داخل الملعب.

وأوضح: «إليوت أندرسون، وكوفاتشيتش، وإنزو فرنانديز، ولاعبو خط الوسط الآخرون، جميعهم لاعبون رائعون ولديهم خبرات يمكنهم من خلالها تعليمي الكثير».

وشدد اللاعب المغربي على أن وصوله إلى مانشستر سيتي يمثل تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إثبات قدرته على مساعدة الفريق وتقديم المستوى الذي جعله يحظى بثقة النادي الإنجليزي.

وقال: «عندما تصل إلى نادٍ جديد، فإنك تريد أن تظهر أنك هنا، وأنك لاعب جيد، وأن تظهر الجودة التي تستطيع اللعب بها ومساعدة الفريق».

وأضاف: «أعتقد أن هذا ما فعله إليوت أندرسون، وما فعلته أنا، وما فعله جميع اللاعبين الذين وصلوا هذا الصيف.. الأمر يتعلق بإظهار الجودة التي أستحق من خلالها أن أكون هنا».

 

بوعدي يستعد للديربي

وعبر بوعدي عن سعادته الكبيرة بوجوده في مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يريد تقديم كل ما لديه من أجل الفريق والجماهير، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في ديربي المدينة.

وقال: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، وأريد أن أظهر أنني أستطيع مساعدة الفريق، وأنني سأقدم كل شيء من أجل هذا الفريق هنا في هذه المدينة».

واختتم تصريحاته بالحديث عن أهمية الديربي، قائلًا: «عندما كنت طفلًا وتشاهد كرة القدم، فإنك تحلم بخوض أكبر المباريات.. وأعتقد أن مباراة هذا الأسبوع ستكون مواجهة رائعة أمام يونايتد، في الديربي، وبالطبع هي مباراة مهمة بالنسبة لنا وللجماهير وللجميع».

المغربي أيوب بوعدي أيوب بوعدي بوعدي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

هواتف Magic 9

بشرى لعشاق السيلفي.. هاتف جديد من هونر Honor Magic 9 يأتي بكاميرا أمامية مربعة وبدقة 55 ميجابكسل

كاديلاك 2026

كاديلاك تتراجع عن التحول الكهربائي الكامل وتواجه أزمة حقيقية لدى الوكلاء

بالصور

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
إشادة دولية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد