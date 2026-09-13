أيوب بوعدي: أريد التعلم من نجوم مانشستر سيتي.. والديربي حلم لكل لاعب

أكد المغربي أيوب بوعدي، لاعب وسط مانشستر سيتي، رغبته في الاستفادة من وجوده داخل أحد أكبر أندية العالم، مشيرًا إلى أن اللعب والتدرب إلى جانب مجموعة من أبرز لاعبي خط الوسط سيساعده على مواصلة التطور واكتساب المزيد من الخبرات.

وانضم بوعدي إلى مانشستر سيتي قادمًا من ليل الفرنسي في نهاية الشهر الماضي، ونجح اللاعب الشاب في ترك انطباع جيد منذ وصوله إلى صفوف الفريق، بفضل قدراته الفنية وموهبته اللافتة، إلى جانب النضج الذي أظهره رغم صغر سنه.

بوعدي يتطلع للاستفادة من زملائه

ويرى لاعب الوسط المغربي أن وجوده يوميًا إلى جانب لاعبين أصحاب خبرات كبيرة يمثل فرصة مهمة لتطوير مستواه، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل خط وسط مانشستر سيتي.

وقال بوعدي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أعرف أنه لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه من جميع اللاعبين، وآمل أن أستفيد منهم».

وأضاف: «أنا في مانشستر سيتي، أحد أكبر الأندية في العالم. لدي لاعب رائع إلى جواري، إليوت أندرسون، لذلك لا يمكنني سوى التعلم هنا والاستمتاع».

وتابع: «أعتقد أنني أستطيع التعلم من الجميع، لكن بالطبع سأتابع بشكل خاص اللاعبين الذين يشغلون نفس مركزي».

إشادة بلاعبي خط الوسط

وأشار بوعدي إلى أنه يحرص على متابعة مجموعة من لاعبي خط الوسط في الفريق، من أجل الاستفادة من خبراتهم وطريقة لعبهم داخل الملعب.

وأوضح: «إليوت أندرسون، وكوفاتشيتش، وإنزو فرنانديز، ولاعبو خط الوسط الآخرون، جميعهم لاعبون رائعون ولديهم خبرات يمكنهم من خلالها تعليمي الكثير».

وشدد اللاعب المغربي على أن وصوله إلى مانشستر سيتي يمثل تحديًا جديدًا، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو إثبات قدرته على مساعدة الفريق وتقديم المستوى الذي جعله يحظى بثقة النادي الإنجليزي.

وقال: «عندما تصل إلى نادٍ جديد، فإنك تريد أن تظهر أنك هنا، وأنك لاعب جيد، وأن تظهر الجودة التي تستطيع اللعب بها ومساعدة الفريق».

وأضاف: «أعتقد أن هذا ما فعله إليوت أندرسون، وما فعلته أنا، وما فعله جميع اللاعبين الذين وصلوا هذا الصيف.. الأمر يتعلق بإظهار الجودة التي أستحق من خلالها أن أكون هنا».

بوعدي يستعد للديربي

وعبر بوعدي عن سعادته الكبيرة بوجوده في مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه يريد تقديم كل ما لديه من أجل الفريق والجماهير، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في ديربي المدينة.

وقال: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا، وأريد أن أظهر أنني أستطيع مساعدة الفريق، وأنني سأقدم كل شيء من أجل هذا الفريق هنا في هذه المدينة».

واختتم تصريحاته بالحديث عن أهمية الديربي، قائلًا: «عندما كنت طفلًا وتشاهد كرة القدم، فإنك تحلم بخوض أكبر المباريات.. وأعتقد أن مباراة هذا الأسبوع ستكون مواجهة رائعة أمام يونايتد، في الديربي، وبالطبع هي مباراة مهمة بالنسبة لنا وللجماهير وللجميع».