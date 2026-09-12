دي زيربي يوجه رسالة لمرموش بشأن أهدافه مع مانشستر سيتي

أكد روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق مارسيليا، أن عمر مرموش يمتلك الجودة والإمكانيات التي تؤهله لتسجيل عدد كبير من الأهداف، مستشهدًا بما قدمه اللاعب خلال فترته مع آينتراخت فرانكفورت.

وقال دي زيربي عن مرموش وأرقامه التهديفية: «من ناحية تسجيل الأهداف هو ليس هاري كين بالطبع، لكنه قادر على تسجيل الكثير من الأهداف كما فعل في فرانكفورت»، مشيرًا إلى امتلاك اللاعب القدرات اللازمة للتسجيل باستمرار.

وأضاف المدير الفني: «يملك الجودة، وعليه أن يطلب من نفسه تسجيل حتى الأهداف البسيطة ولا يكتفي بالأهداف الرائعة فقط»، في رسالة واضحة لمرموش بضرورة استغلال الفرص السهلة إلى جانب تسجيل الأهداف المميزة.