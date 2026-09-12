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معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية

معارض اهلاً مدارس
معارض اهلاً مدارس
خالد يوسف

مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس، فتحت معارض «أهلا مدارس 2026» أبوابها لتوفير ميزانية الأسر بجميع المحافظات، لتوفير كافة احتياجات الطلاب من أدوات مدرسية، زي مدرسي، حقائب، وأحذية بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب كل العائلات، تحت شعار لا تفوت الفرصة، لذا نوضح أماكن المعارض وأقوى التخفيضات لتجهيز الأطفال بأفضل الأسعار وأقل التكاليف قبل زحمة المدارس.

معارض أهلًا مدارس 2026

بدأت معارض أهلًا مدارس 2026 في جميع محافظات الجمهورية، في استقبال الزوار وتقديم الخدمات، من يوم الثلاثاء 25 أغسطس، وتستمر في تقديم خدماتها للمواطنين لمدة شهر.

خصومات تصل إلى 30‎%‎

وتستهدف المعارض توفير أغلب الاحتياجات الأساسية للطلاب في مكان واحد، بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بأسعار السوق، مع اختلاف نسبة الخصم من منتج إلى آخر. وتشمل المعروضات الأساسية:

- الكراسات والكشاكيل.

- الأقلام الرصاص والجاف والألوان.

- الأدوات الهندسية.

- المقالم.

- كراسات الرسم.

- الحقائب المدرسية.

- الزي المدرسي.

- الأحذية والكوتشي.

- زجاجات المياه واللانش بوكس.

- مستلزمات مدرسية أخرى بحسب كل معرض.

أبرز منتجات معرض أهلا مدارس 2026

-الأدوات المكتبية: الكشاكيل، الكراريس، الأقلام، وأدوات الرسم والهندسة.

-الزي المدرسي والأحذية: زي مختلف المراحل الدراسية والمنتجات الجلدية بأسعار المصنع.

-الحقائب المدرسية: أشكال ومقاسات متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية.

-الحواسب والتقنيات: أجهزة اللابتوب، التابلت، ومستلزمات الحاسب الآلي الهامة للطلاب.

-السلع الغذائية: أطعمة ومواد غذائية أساسية تناسب «اللانش بوكس» والوجبات اليومية.

أماكن معارض أهلًا مدارس

وتشمل أبرز أماكن المعارض والمنافذ:

-مدينة نصر: المعرض الرئيسي لـ«أهلاً مدارس».

-وسط القاهرة: معرض لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة.

-باب الشعرية: معرض لخدمة سكان الحي والمناطق المجاورة.

-المرج: منفذ بمنطقة مؤسسة الزكاة.

-شبرا: منفذ في 58 شارع جسر البحر بالساحل.

-بولاق أبو العلا: منفذ بشارع الوكالة.

-دار السلام: منفذ في 66 شارع الفيوم.

- حلوان والمعصرة: منافذ لتوفير المستلزمات للأسر في جنوب القاهرة.

-البدرشين

- إمبابة
- ⁠6 أكتوبر والشيخ زايد

ماذا يقدم معرض أهلا مدارس للأسر؟

لا يقتصر المعرض على الأدوات المكتبية والزي المدرسي، وإنما يضم تشكيلة متنوعة من احتياجات الطلاب، بما يسمح للأسرة بتوفير جانب كبير من مستلزمات العام الدراسي من مكان واحد، مع الاستفادة من الأسعار المخفضة مقارنة بالأسواق.

ويأتي تنظيم معارض «أهلا مدارس» ضمن جهود وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع والمستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة، ودعم الأسر في مواجهة ارتفاع تكلفة تجهيز الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

معارض أهلا مدارس 2026 أسعار الأدوات المدرسية أماكن معارض أهلًا مدارس الزي المدرسي والأحذية مستلزمات مدرسية موسم العودة إلى المدارس

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