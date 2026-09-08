إقبال غير مسبوق من أهالي الغربية على أسواق «أهلًا مدارس».. والمحافظ يتابع حركة الأسواق

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تشهد أسواق «أهلًا مدارس» بمراكز ومدن محافظة الغربية إقبالًا غير مسبوق من الأسر، التي تتوافد لشراء احتياجات أبنائها من الأدوات والمستلزمات والملابس المدرسية، والاستفادة من التخفيضات والأسعار المناسبة التي توفرها المعارض، بما يساعد الأسر على استكمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، انتظام العمل داخل أسواق «أهلًا مدارس»، وحرص على متابعة توافر مختلف المستلزمات وتنوع المعروضات، والتأكد من طرحها بأسعار مخفضة ومناسبة للأسر، مع الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات، بما يوفر احتياجات الطلاب وييسر على المواطنين مع قرب بدء الدراسة.

دعم معارض أهلا بالمدارس

وتواصل أسواق «أهلًا مدارس» استقبال المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن جهود محافظة الغربية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وإتاحة احتياجات الطلاب في منافذ ومعارض قريبة من الأهالي، بما يخفف من أعباء الاستعداد للعام الدراسي ويمنح الأسر فرصة أفضل لتجهيز أبنائها.