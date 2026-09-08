قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعلن تضامنها الكامل مع السعودية بعد استهداف عددا من المدن
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يتخطى حاجز الـ 6000 جنيه
اليوم .. انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمشاركة دولية واسعة
السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن
قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
من الملاحة الجوية للذكاء الاصطناعي.. "القابضة للمطارات" تقود جيل المطارات الذكية من العلمين
النقاب ممنوع|ضوابط الزي المدرسي لطلاب المدارس الرسمية والخاصة..ماذا قررت التعليم؟
الطاقة السعودية تعلن استهداف عدد من منشآتها جنوب المملكة
ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط ساعتك
بيراميدز والأهلي في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
إيران تعلن اقتراب خروج الاتفاق مع عمان إلى النور رغماً عن الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء في الأسواق
رانيا أيمن

تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 تحركات متفاوتة، بالتزامن مع استمرار تغير أسعار عدد من المنتجات خلال التعاملات، وفق أحدث بيانات أسعار السلع المحلية المسجلة أمس الاثنين. وشهدت بعض السلع تراجعا في أسعارها، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى، وفي مقدمتها البيض، الذي سجل زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

 

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 108.61 جنيه، بزيادة قدرها 5.19 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.24 جنيه، بتراجع قدره 0.03 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.42 جنيه، بانخفاض قدره 0.01 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي، التي تضم 30 بيضة، نحو 120.43 جنيه، متراجعة بنحو 8.06 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 4.93 جنيه، بانخفاض قدره 0.08 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.62 جنيه، متراجعا بنحو 0.66 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.06 جنيه، بانخفاض قدره 1.96 جنيه.

وسجل كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.60 جنيه، متراجعا بنحو 0.22 جنيه.

وبلغ سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 98 جنيهًا، بانخفاض قدره 5.83 جنيه.

كما سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس وفق الصنف الآخر المدرج بالبيانات نحو 97.01 جنيه، متراجعا بنحو 6.82 جنيه.

وسجل كيلو السكر المعبأ نحو 34.81 جنيه، بانخفاض قدره 0.05 جنيه.

وبلغ سعر عبوة المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 23.50 جنيه، متراجعة بنحو 4.57 جنيه.

السلع الأساسية

وسجل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 27.82 جنيه، بانخفاض قدره 0.25 جنيه.

وبلغ سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح نحو 66.68 جنيه، متراجعا بنحو 1.47 جنيه.

وسجل سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح في صنف آخر نحو 63.49 جنيه، بانخفاض قدره 4.66 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفول المعبأ المجروش نحو 60.78 جنيه، متراجعا بنحو 0.20 جنيه.

وسجلت عبوة شاي ليبتون وزن 40 جراما نحو 12.88 جنيه، بانخفاض قدره 0.16 جنيه.

وبلغ سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68.70 جنيه، متراجعا بنحو 0.63 جنيه.

وسجل سعر لتر زيت الذرة نحو 118.48 جنيه، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.06 جنيه، مرتفعا بنحو 0.34 جنيه.

وبلغ سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جراما نحو 10.99 جنيه، بزيادة قدرها 0.04 جنيه.

وسجل سعر كيلو الشاي نحو 240.46 جنيه، مرتفعا بنحو 2.93 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم أسعار زيوت الطعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

دفعت من جيبي.. مواجهة ساخنة بين محافظ القليوبية ومديرة مدرسة قبل بدء الدراسة

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكى

الممنوعون من حجز وحدات الإيجار التمليكي

ترشيحاتنا

القرض البنكي

هل يجوز أخذ قرض لسداد دين قد يترتب على التأخير حدوث طلاق؟ أمين الفتوى يجيب

علي جمعة

ماذا ترك لنا رسول الله ﷺ لنتمسك به من بعده ؟.. علي جمعة يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| طفلة تسأل: متى أرتدي الحجاب؟.. حكم بيع السلع بسعر أعلى من قيمتها.. وهل يجوز تكرار العمرة في السنة الواحدة؟

بالصور

احذر هاتفك.. يرصد مخالفاتك لو بتستخدم المحمول أثناء القيادة

تشتت السائقين
تشتت السائقين
تشتت السائقين

بالحمالات.. رنا رئيس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها
بالحمالات.. رنا رويس تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل
برج الحوت في سبتمبر 2026.. 3 مفاجآت تنتظرك في الحب والمال والعمل

آودي تعيد إحياء A2 بعد 25 عامًا بفكرة سبقت عصرها

آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron
آودي A2 e-tron

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد