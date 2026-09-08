ارتفاع سعر البيض العادي وتراجع البلدي.. آخر تحديث لأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم

تشهد أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 تحركات متفاوتة، بالتزامن مع استمرار تغير أسعار عدد من المنتجات خلال التعاملات، وفق أحدث بيانات أسعار السلع المحلية المسجلة أمس الاثنين. وشهدت بعض السلع تراجعا في أسعارها، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى، وفي مقدمتها البيض، الذي سجل زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سجل متوسط سعر كرتونة البيض نحو 108.61 جنيه، بزيادة قدرها 5.19 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيضة البيضاء الواحدة نحو 4.24 جنيه، بتراجع قدره 0.03 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة الحمراء الواحدة نحو 4.42 جنيه، بانخفاض قدره 0.01 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي، التي تضم 30 بيضة، نحو 120.43 جنيه، متراجعة بنحو 8.06 جنيه.

وسجل متوسط سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 4.93 جنيه، بانخفاض قدره 0.08 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

سجل سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.62 جنيه، متراجعا بنحو 0.66 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.06 جنيه، بانخفاض قدره 1.96 جنيه.

وسجل كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.60 جنيه، متراجعا بنحو 0.22 جنيه.

وبلغ سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 98 جنيهًا، بانخفاض قدره 5.83 جنيه.

كما سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس وفق الصنف الآخر المدرج بالبيانات نحو 97.01 جنيه، متراجعا بنحو 6.82 جنيه.

وسجل كيلو السكر المعبأ نحو 34.81 جنيه، بانخفاض قدره 0.05 جنيه.

وبلغ سعر عبوة المكرونة المعبأة وزن 400 جرام نحو 23.50 جنيه، متراجعة بنحو 4.57 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 27.82 جنيه، بانخفاض قدره 0.25 جنيه.

وبلغ سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح نحو 66.68 جنيه، متراجعا بنحو 1.47 جنيه.

وسجل سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح في صنف آخر نحو 63.49 جنيه، بانخفاض قدره 4.66 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الفول المعبأ المجروش نحو 60.78 جنيه، متراجعا بنحو 0.20 جنيه.

وسجلت عبوة شاي ليبتون وزن 40 جراما نحو 12.88 جنيه، بانخفاض قدره 0.16 جنيه.

وبلغ سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 68.70 جنيه، متراجعا بنحو 0.63 جنيه.

وسجل سعر لتر زيت الذرة نحو 118.48 جنيه، بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

سجل سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.06 جنيه، مرتفعا بنحو 0.34 جنيه.

وبلغ سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جراما نحو 10.99 جنيه، بزيادة قدرها 0.04 جنيه.

وسجل سعر كيلو الشاي نحو 240.46 جنيه، مرتفعا بنحو 2.93 جنيه.