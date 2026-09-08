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قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قمة ثلاثية.. الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

جانب من التغطية
جانب من التغطية
منار عبد العظيم

أفادت القناة الأولى المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيفتتح اليوم الثلاثاء، بمطار العلمين الدولي، فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري.

السيسي يستقبل رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس السيسي خلال فعاليات اليوم نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، الذي يشارك في فعاليات المعرض، إلى جانب كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

ويعقد الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًا مع كل من الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين مصر وكل من قبرص واليونان.

قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص

كما تشهد أجندة اليوم عقد قمة ثلاثية تجمع قادة مصر واليونان وقبرص، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث.

وتتناول القمة مختلف أوجه التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل ما تمثله آلية التعاون الثلاثي من أهمية في تعزيز التنسيق بين الدول الثلاث.

معرض دولي للطيران والفضاء

وتشهد النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة واسعة من كبار صناع الطيران والفضاء والدفاع، إلى جانب صناع القرار والخبراء من مصر ومختلف دول العالم.

ويستعرض المعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في مجالات الطيران والفضاء والأقمار الصناعية، إلى جانب العروض الجوية والفعاليات المتخصصة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات الدولية في قطاعات الطيران والفضاء.

الرئيس السيسي فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 السيسي يستقبل رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان

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