تعد بذور الكتان من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة .. ولكن ما تأثيرها على الكوليسترول بشكل خاص؟!

ووفقا لموقع lifeandhealth ماذا يحدث للكوليسترول داخل الجسم عند تناول بذور الكتان .

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية: يُعدّ بذر الكتان مصدراً نباتياً ممتازاً لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أحد أحماض أوميجا-3 الدهنية، وقد أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا-3 الدهنية تُخفّض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يُحسّن من صحة الدهون في الجسم بإضافة بذر الكتان إلى نظامك الغذائي، يمكنك زيادة استهلاكك لأحماض أوميجا-3 الدهنية، وبالتالي خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL).



غني بالألياف القابلة للذوبان: بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُشكّل مادة هلامية عند اختلاطها بالماء في الجهاز الهضمي وترتبط هذه المادة الهلامية بالكوليسترول في الأمعاء، مانعةً امتصاصه في مجرى الدم ونتيجةً لذلك، تنخفض مستويات الكوليسترول في الدم و بتناول بذور الكتان بانتظام، يمكنك زيادة استهلاكك للألياف القابلة للذوبان والمساعدة في ضبط مستويات الكوليسترول لديك بفعالية.



الليغنانات ومضادات الأكسدة: يحتوي بذر الكتان على مستويات عالية من الليغنانات، وهي مركبات نباتية تتميز بخصائص مضادة للأكسدة وتساعد مضادات الأكسدة على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة وتقليل الالتهابات، وكلاهما يلعب دورًا في أمراض القلب كما وُجد أن لليغنانات تأثيرات خافضة للكوليسترول، مما يجعل بذر الكتان إضافة مثالية لنظام غذائي صحي للقلب