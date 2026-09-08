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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 بمشاركة دولية واسعة

معرض العلمين الدولي
معرض العلمين الدولي
نورهان خفاجي

انطلقت اليوم الثلاثاء، 8 سبتمبر 2026، فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (El Alamein International Airshow 2026)، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية على أرض مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، وسط حضور استثنائي لقادة صناعة الطيران والدفاع والفضاء على المستويين الإقليمي والدولي.

ينعقد المعرض هذا العام برعاية ودعم كاملين من وزارة الدفاع المصرية، القوات الجوية المصرية، وزارة الطيران المدني، وكالة الفضاء المصرية، وشركة مصر للطيران، مما يكرس مكانة مصر كمركز محوري لصناعة النقل الجوي والعروض الجوية في المنطقة.

معرض العلمين الدولي .. مشاركة أكثر من 260 شركة و100 وفد رسمي

يشهد المعرض مشاركة أكثر من 260 شركة عارضة عالمية ومحلية متخصصة، وبحضور أكثر من 100 وفد رسمي رفيع المستوى (VIP) يمثلون أكثر من 80 دولة تضم وزراء دفاع، قادة أسلحة جوية، وهيئات طيران مدني، ووفود حكومية رفيعة المستوى لتعزيز الشراكات وصفقات الطيران الاستراتيجية.

ويتضمن المعرض عرضاً ثابتاً على الأرض (Static Display) لأكثر من 50 طائرة من طائرات الطيران التجاري، الخاص، والعسكري، بالإضافة إلى عروض جوية استعراضية يومية (Flying Displays) تنفذها أحدث المقاتلات وطائرات العرض في سماء العلمين.

إيرباص والأنظمة غير المأهولة.. وتواجد مؤسسي بارز

تستعرض كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة "إيرباص"، أحدث موديلاتها وتشكيلاتها العسكرية والتجارية وتطبيقات الفضاء، إلى جانب إبراز التقنيات الحديثة في مجال طائرات بدون طيار (الدرون) والأنظمة المسيرة التي أتمت تجاربها التشغيلية داخل صالة العارضين قبيل الانطلاق.

وعلى المستوى الوطني، تسجل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية حضوراً لافتاً بجناح مؤسسي ضخم يمتد على مساحة 234 متراً مربعاً (المنطقة E - جناح D100)، مستعرضةً عبر شركاتها التابعة (ميناء القاهرة الجوي، المصرية للمطارات، الملاحة الجوية، وشركة AVIT) أحدث مشروعات التحول الرقمي، المطارات الخضراء المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المجال الجوي.

جاهزية واستعدادات لوجستية متكاملة

يأتي الانطلاق الرسمي بعد اكتمال اصطفاف طائرات العرض وجداول العروض الميدانية داخل مطار العلمين الدولي، وسط رفع درجة الاستعداد في كافة الخدمات الأرضية، عمليات التموين، وإدارة الحركة الفنية، لضمان تقديم صورة حضارية تليق بمكانة مصر وتنظيمها لهذا الحدث العالمي.

معرض العلمين معرض العلمين للطيران وزارة الطيران

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