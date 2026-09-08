موعد مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، حيث يبحث الفريق السكندري عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، بينما يسعى سيراميكا لمواصلة نتائجه الإيجابية.

موعد مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل اختلاف موقفهما بجدول الترتيب، ورغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث.

سموحة يبحث عن تصحيح المسار

يدخل سموحة اللقاء بقيادة مديره الفني أحمد عبد العزيز، رافعًا شعار «لا بديل عن الفوز»، في محاولة لتصحيح مسار الفريق واستغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم.

ولم يقدم الفريق السكندري البداية المنتظرة خلال الجولات الثلاث الأولى، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام المصري بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، اكتفى سموحة بالتعادل السلبي أمام بترول أسيوط، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، قبل أن يتلقى هزيمة جديدة في الجولة الثالثة أمام الأهلي بهدف دون رد.

وجاء هدف الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق المدافع ياسر إبراهيم، ليحرم سموحة من الخروج بنقطة جديدة ويترك الفريق برصيد نقطة واحدة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة الانتصارات

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا كليوباترا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على مودرن سبورت بهدفين دون رد.

ويأمل الجهاز الفني لسيراميكا، بقيادة علي ماهر، في استثمار الانتصار الأخير لمواصلة حصد النقاط، إلى جانب تقديم أداء قوي خارج ملعبه أمام سموحة، بما يعزز موقع الفريق بين أندية المقدمة.

موقف سموحة وسيراميكا في جدول الدوري

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعها من 3 مباريات، بينما يأتي سموحة في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة فقط.

ويأمل الفريق السكندري في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من منطقة مؤخرة الجدول، في حين يسعى سيراميكا للحفاظ على وجوده ضمن فرق المقدمة ومواصلة حصد الانتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة وسيراميكا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة سموحة وسيراميكا كليوباترا، باعتبارها الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.