سيراميكا كليوباترا يهزم مودرن سبورت بثنائية في الدوري المصري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 7؛ بعد تمريرة رائعة من محمد رضا إلى صديق أوجولا، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 63، تمريرات رائعة بين لاعبي سيراميكا ليمرر مروان عثمان كرة إلى سمير العراقي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتصل إلى بلحاج ليسددها داخل الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.



يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية - محمد شيكا - خالد النبرصي.



