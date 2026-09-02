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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يهزم الجونة بهدف ويحقق انتصاره الأول في الدوري

المقاولون العرب والجونة
المقاولون العرب والجونة
حمزة شعيب

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا مهمًا على حساب الجونة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هدف مباراة المقاولون العرب والجونة

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح المقاولون العرب عن طريق مصطفى جمال، الذي نجح في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 43، ليمنح فريقه التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وحاول لاعبو الجونة العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، وشهد اللقاء عددًا من المحاولات الهجومية من جانب الفريقين، إلا أن جميعها لم تسفر عن أهداف جديدة.

وشهدت المباراة لقطة أثارت القلق بعدما تعرض محمود أبو السعود، حارس مرمى المقاولون العرب، للإغماء في الدقيقة 63 عقب اصطدامه بأحد مهاجمي الجونة، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته، ليتمكن الحارس من استكمال اللقاء بصورة طبيعية.

ترتيب المقاولون العرب والجونة في الدوري

وبهذا الانتصار، حصد المقاولون العرب أول 3 نقاط له في بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند نقطتين، ليحتل المركز الرابع عشر بجدول الدوري.

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: عبد الجواد طلب، صابر الشيمي، مصطفى متولي، خالد صديق.

خط الوسط: نور السيد، مايكل أيوك، عمر مجدي، صامويل أوجو.

خط الهجوم: أحمد جمال، مروان محسن.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: حسن شاكوش، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، محمد رفعت.

خط الهجوم: إدريسا تيام، شادي حسين، مصطفى جمال.

المقاولون العرب الجونة الدوري المصري

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