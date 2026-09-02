أهلا مدارس في كل مكان بالغربية.. افتتاح معرض كفر الزيات بتخفيضات 35%.. والمحافظ: نواصل التوسع للوصول إلى المواطن في مختلف المراكز والمدن

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بمدينة كفر الزيات، لتوفير مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية واحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلى 35%، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وحرصًا على تخفيف الأعباء عن الأسر مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي افتتاح المعرض ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» وعدم اقتصارها على نطاق جغرافي محدد، حيث تنتشر المعارض في مختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، بما يضمن وصول المنتجات والمستلزمات المدرسية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، ويتيح للأسر الاستفادة من التخفيضات وتعدد البدائل دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وعقب قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، تفقد محافظ الغربية الأجنحة وأماكن عرض المنتجات المختلفة، واطلع على ما يقدمه العارضون من أدوات ومستلزمات مدرسية، كما تابع مستويات الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة، وناقش العارضين حول جودة المنتجات ونسبة المكون المحلي بها، مؤكدًا أهمية تنوع المعروضات وتوفير احتياجات الطلاب بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة، وعدم المغالاة في أسعار المنتجات، مع استمرار المتابعة والرقابة على المعارض لضمان وصول التخفيضات المعلنة إلى المواطنين وتحقيق الهدف منها في تخفيف الأعباء عن الأسر.

معارض اهلا بالمدارس

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» في كل مكان داخل الغربية، بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع اختيار مواقع حيوية وقريبة من المواطنين، بما يجعل المعارض متاحة لأكبر عدد ممكن من الأسر، مشيرًا إلى أن انتشارها في أنحاء المحافظة يمثل جزءًا من خطة متكاملة لتوفير احتياجات المواطنين بالقرب منهم وبأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ أن وجود المعارض في مواقع متعددة يسهم في زيادة المعروض وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، بما يعزز المنافسة ويدفع نحو تقديم أسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم هذه المعارض ومتابعة انتظام العمل بها خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.