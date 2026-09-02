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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفضة تفقد زخمها الصاعد وتهبط لاختبار دعم 64 دولاراً للأوقية

الفضة
الفضة
أ ش أ

تراجعت أسعار الفضة عن مسارها الصاعد على المدى المتوسط، لتتداول قرب 64.76 دولاراً للأوقية، وسط ضغوط بيعية دفعت المعدن إلى الاقتراب من مستوى دعم رئيسي عند 64 دولاراً للأوقية.

تأتي خسائر الفضة، بحسب شبكة "بلومبرج"، في ظل تزايد الضغوط على الأسعار، مع ترقب المتعاملين قدرة السوق على الحفاظ على مستوى 64 دولاراً، الذي يمثل نقطة مهمة لتحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة. ويعكس استمرار التداول دون مستويات المقاومة القريبة ضعفاً في الزخم الصاعد الذي دعم مكاسب الفضة خلال الفترة السابقة.

وفي حال تراجعت الأسعار دون مستوى 64 دولاراً للأوقية، فقد تتعرض لمزيد من الضغوط، مع إمكانية تحركها باتجاه مستويات أدنى قرب 63 دولاراً ثم 62.30 دولاراً للأوقية، وفقاً للتقديرات الواردة في التحليلات السوقية.

في المقابل، قد يشكل تراجع الأسعار إلى المستويات الحالية فرصة للمشترين للعودة إلى السوق، خاصة مع اقتراب الفضة من مستويات يُنظر إليها باعتبارها مناطق دعم مهمة. وقد يؤدي تجدد الطلب إلى دفع الأسعار نحو التعافي، إلا أن استعادة مستوى 66.80 دولاراً للأوقية ستظل مهمة لتعزيز فرص عودة الاتجاه الصاعد.

وتشير الصورة الحالية إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه الفضة على المدى القصير، إذ تبقى الأسعار تحت ضغط بيعي طالما لم تتمكن من استعادة مستويات أعلى، بينما يمثل الحفاظ على مستوى 64 دولاراً عاملاً رئيسياً في الحد من مزيد من التراجع

أسعار الفضة تراجعت مسارها الصاعد لتتداول ضغوط

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