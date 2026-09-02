الجهاز كما هو.. أحمد شوبير يكشف موقف حسام حسن من التغييرات

حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن التغييرات المحتملة في الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، مؤكدًا استمرار الجهاز الحالي دون إجراء أي تعديلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مستمر بنفس التشكيل منذ تولي حسام حسن المسؤولية، نافيًا ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود تغييرات داخل الجهاز.

وقال أحمد شوبير: «حسام حسن منذ أن تولى تدريب المنتخب، جهازه الفني كما هو، إبراهيم حسن مدير للمنتخب، طارق سليمان مدرب عام، محمد عبد الواحد مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس، والمدرب الأرجنتيني للياقة، والدكتور محمد أبو العلا على رأس الجهاز الطبي للمنتخب».

وأكد شوبير أن الجهاز سيواصل عمله بنفس الشكل خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم وجود أي تغييرات، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معلومات صحيحة.

وأضاف: «وسيستمر بنفس الشكل ولا وجود لأي تغييرات، وكل ما قيل مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة».

وبذلك وضع شوبير حدًا للتكهنات التي أثيرت حول إمكانية إجراء تعديلات على الجهاز المعاون لحسام حسن، مؤكدًا أن الاستقرار هو الشكل الحالي للجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر.