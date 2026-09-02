شوبير عن طلب الأهلي حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز: و يقولك بيتجامل

علق الإعلامي أحمد شوبير على طلب النادي الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراتيه في الدوري أمام منافسيه الأساسيين على اللقب فريقي الزمالك وبيراميدز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "أنا الحقيقة ببقى مستغرب جدا، ومحدش يزعل مني خالص الأهلي طلب حكام أجانب لمباراته مع الزمالك ولمباراته مع بيراميدز، والأهلي خسر من بيراميدز بالحكام الأجانب مرتين السنة اللي فاتت بس هو بيصمم على الحكام الأجانب، والأهلي من وجهة نظره بيقول إنه بكده بيرفع الحساسية عن الحكام المصريين".



وتابع شوبير: "وفي نفس الوقت ييجي يقول لك الأهلي بيتجامل.. طب إزاي؟!، من يتم مجاملته لا يطلب حكام أجانب وأتمنى عموما ييجي اليوم اللي نعلي فيه من قامة وقيمة التحكيم المصري ولكننا حاطين ضغوط كبيرة على الحكام المصريين وممكن أقول لك أسماء 4 حكام قادرون على إدارة مباراة القمة بكل كفاءة".

وأوضح شوبير: "ده غير إن السادة المحللين الأفاضل بعضا منهم طول ما هو في للجنة برأى وبره اللجنة برأي تاني، وبقت القصة دلوقتي يقول لك اه أنا قلت كده بس مين اللي سرّب، وإحنا بقينا عايشين في عصر التسريبات حاجة غريبة جدا يعني دلوقتي بقى شعارنا أنا أسرب إذن أنا موجود".

وأضاف شوبير: "عموما الأهلي هو اللي بيطلب دائما وأبدا حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز وكابتن عصام عبدالفتاح قال مادام اللائحة بتسمح لن أرفض طلبا للأندية".