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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض رحيله.. شوبير يكشف تطورات أزمة ياسر إبراهيم

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب غضب ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، بعد رفض إدارة القلعة الحمراء رحيله إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن ياسر إبراهيم «هو اللي زعلان شويتين تلاتة»، موضحًا أن اللاعب كان نفسه تتم الموافقة على العرض المقدم من نادي الشباب السعودي، والذي كان بقيمة مليون و600 ألف دولار في السنة.

وأضاف شوبير أن ياسر إبراهيم كان لديه وعد مسبق بأنه في حال وصول عرض مناسب له، ستتم الموافقة عليه، وهو ما جعله يرغب في خوض تجربة الاحتراف مع الشباب السعودي.

وأوضح: «كان فيه وعد مسبق إن لو جاله حاجة هيوافقوا له عليها»، مشيرًا إلى أن النادي رأى أن الظروف الحالية لا تسمح برحيل أو مغادرة ياسر إبراهيم للفريق في الوقت الحالي.

وتابع شوبير: «فـ لسه واخد على خاطره شوية، شويتين، تلاتة»، مؤكدًا أن قصة رحيل ياسر إبراهيم عن الأهلي لا تزال في إطار التفاوض حتى هذه اللحظة، ولم يتم حسمها بشكل نهائي.

ياسر إبراهيم شوبير القلعة الحمراء النادي الأهلي الأهلي

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