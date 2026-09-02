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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل لجنة مجلس الجامعات الأهلية لمتابعة إنشاء الجامعة التكنولوجية بالعبور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لجنة مجلس الجامعات الأهلية، خلال زيارتها الميدانية لمقر جامعة بنها بالعبور، لمتابعة الاستعدادات والإمكانات اللازمة لإنشاء جامعة تكنولوجية أهلية تتبع جامعة بنها.
وضمت اللجنة الدكتور هشام حامد، عميد كلية الهندسة بجامعة المنيا سابقا، و الدكتور الدسوقي عيد، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة السويس، و الدكتور عزت مرغني، أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة أسيوط.
جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور حازم عليوة، المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور.


وخلال الزيارة، تفقدت اللجنة مكونات مقر الجامعة بمدينة العبور، وما يضمه من منشآت وتجهيزات وإمكانات، بالإضافة الى استعراض الرؤية المقترحة لإنشاء الجامعة التكنولوجية، والبرامج الأكاديمية المستهدف تقديمها، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتوجهات الوطنية نحو التوسع في مسارات التعليم التكنولوجي.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتى في ضوء الطلب المقدم من جامعة بنها لإنشاء جامعة تكنولوجية أهلية، بهدف الوقوف ميدانيا على الإمكانات والموارد المادية المتاحة، ومدى جاهزية مقر الجامعة بمدينة العبور، إلى جانب مناقشة المتطلبات اللازمة لاستكمال الإجراءات وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
وأشار " الجيزاوي " إلى حرص جامعة بنها على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة تتوافق مع معايير الجودة والاعتماد، مؤكدا أهمية التوسع في التعليم التكنولوجي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو إعداد كوادر بشرية مؤهلة في التخصصات التكنولوجية الحديثة.
يذكر أن اللجنة اطلعت على مختلف الجوانب الفنية والأكاديمية والإنشائية للمشروع، وأبدت ملاحظاتها بشأن المتطلبات اللازمة لاستكمال الإجراءات، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

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