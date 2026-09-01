مريض نفسى.. القبض على متهم بالتعدي على كلب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أحد الكلاب الضالة بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 14 - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان القليوبية) وتبين معاناته من إضطراب نفسى وإرتكابه الواقعه بتاريخ 25/ أغسطس المنقضى إبان تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبسؤال أحد أهليته أكدوا على مروره بأزمة نفسية على إثر إنفصال والديه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته .