التحفظ على هاتف صانعة محتوى في بدر لنشر فيديوهات خادشة للحياء

تباشر نيابة بدر، التحقيق في واقعة اتهام صانعة محتوى بنشرت فيديوهات رقص خادش.

وقررت جهات التحقيق، التحفظ على هاتف المحمول المضبوط مع المتهمة لفحص والوقوف على ملابسات الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادش.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص والإتيان بحركات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.