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استعدادات مكثفة في الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد .. معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استعدادات مكثفة في الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد .. معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة

معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة
معارض «أهلًا مدارس» بأسعار مخفضة
أحمد زهران

تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، من خلال خطة شاملة تشارك في تنفيذها مختلف الأجهزة التنفيذية، بهدف ضمان جاهزية المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب، إلى جانب تخفيف الأعباء عن الأسر من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتأتي الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حيث تواصل الأجهزة المعنية أعمال تجهيز المدارس ورفع كفاءتها، بالتزامن مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من محيط المدارس والشوارع المؤدية إليها.

استعدادات مكثفة داخل مدارس الجيزة قبل بدء الدراسة

وتتضمن خطة المحافظة التأكد من جاهزية الطرق والمرافق والخدمات الأساسية المحيطة بالمدارس، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب وأولياء الأمور مع انطلاق الدراسة.

وفي السياق ذاته، يكثف مديرو الإدارات التعليمية بالجيزة جولاتهم الميدانية على المدارس، لمتابعة معدلات الاستعداد والوقوف على موقف أعمال التجهيز والصيانة، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

وتشمل الجولات تفقد الفصول الدراسية، ومراجعة مستوى النظافة، ومتابعة أعمال التشجير وتهذيب الأشجار، فضلًا عن رفع المخلفات من داخل المدارس ومحيطها، مع التشديد على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعمال تحتاج إلى تدخل قبل بدء الدراسة.

مراجعة اشتراطات السلامة والصيانة بالمدارس

تولي محافظة الجيزة اهتماما كبيرا بملف السلامة داخل المنشآت التعليمية، حيث تتضمن أعمال المتابعة التأكد من سلامة المباني والأسوار والنوافذ والزجاج والأسلاك الكهربائية، إلى جانب تغطية البالوعات والتأكد من عدم وجود أي مصادر تهدد سلامة الطلاب.

كما تشمل الاستعدادات التأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها، وغسل وتنظيف خزانات المياه، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة البسيطة والدورية داخل المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة.

معارض «أهلًا مدارس» في الجيزة لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة

وبالتوازي مع تجهيز المدارس، تستعد محافظة الجيزة لإقامة معارض «أهلًا مدارس»، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، بهدف توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بما يساعد الأسر على تلبية احتياجات أبنائها مع بداية العام الدراسي.

وتوفر المعارض مختلف المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب والمعلمون بمراحل التعليم المختلفة، ومن بينها الملابس والأحذية والحقائب المدرسية والزي المدرسي، بالإضافة إلى الكشاكيل والكراسات والأقلام وغيرها من الأدوات المدرسية.

كما تتضمن المعارض مجموعة من السلع والمواد الغذائية التي تحتاجها الأسر، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في القطاعين العام والخاص، بما يتيح توفير احتياجات متنوعة في مكان واحد وبأسعار مناسبة.

معرض «أهلًا مدارس» بأرض المطاحن في فيصل

ومن أبرز المعارض التي يجري تجهيزها بمحافظة الجيزة، معرض منطقة أرض المطاحن بشارع فيصل في حي بولاق الدكرور، والذي يستهدف تغطية نطاق جغرافي واسع والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وتعمل المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تجهيز المعرض وتوفير مختلف المستلزمات المدرسية، مع طرحها بأسعار مناسبة، بما يسهم في تقليل تكلفة الاستعداد للعام الدراسي الجديد على الأسر.

الجيزة تواصل الاستعداد حتى انطلاق العام الدراسي

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة أعمالها الميدانية لاستكمال الاستعدادات وفق التوقيتات المحددة، مع استمرار متابعة المدارس والمنشآت التعليمية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على جاهزيتها.

وتشمل خطة الاستعداد استكمال أعمال التطوير والصيانة للمنشآت التعليمية، وتهيئة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب وهيئات التدريس، إلى جانب دعم التدريبات العملية، بما يضمن انطلاق العام الدراسي الجديد بصورة منظمة وآمنة.

محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب محافظ الجيزة

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