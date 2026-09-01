نائب محافظ الجيزة يتفقد قريتي بني يوسف وزاوية أبو مسلم ويوجه ببدء تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن، جولة ميدانية بقريتي بني يوسف وزاوية أبو النمرس بمركز أبو النمرس، حيث تفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف لمتابعة التجهيزات النهائية بمشروع الصرف الصحي بالقرية، وذلك في إطار تكليفات

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة بالبدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

كما تفقد النائب محطة رفع الصرف الصحي بقرية أبو زاوية أبو مسلم لمتابعة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي المتبقية تمهيدا لتشغيل الجزء المتبقي من الشبكات خلال الفترة القادمة.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة؛ محمود شنب، رئيس مركز أبو النمرس، وندى فتحي لطفي، ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد حسين، مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة، والشركات المنفذة للأعمال.