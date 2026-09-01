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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة تنهي أعمال تجميل وتجهيز الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير والأهرامات

تجميل الطرق
تجميل الطرق
أحمد زهران

أنهت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، اليوم الثلاثاء، أعمال التجميل والتجهيز بالمحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وذلك بعد مواصلة الأعمال على مدار عدة أيام، في إطار جهود رفع كفاءة المظهر الحضاري للمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الأعمال الانتهاء من دهانات وتجميل عدد من المواقع، وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، بما يعكس الطابع الحضاري للمنطقة ويرتقي بمستوى المظهر العام للمحاور والطرق المؤدية إليها.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ حملات للكنس الآلي وأعمال النظافة ورفع المخلفات، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتأكد من ظهور الطرق والمحاور بالمستوى اللائق.

وكان اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وجه محمد زكي، مدير عام الهيئة، بمتابعة تنفيذ الأعمال بصورة مستمرة بالمحاور والطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، والتأكد من استكمال مختلف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والطرق، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق.

محافظة الجيزة منطقة الأهرامات المتحف المصري الكبير

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