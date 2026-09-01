سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50600 جنيهًا للبيع و50200 جنيهًا للشراء.

وتحظى أسعار الذهب اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمتعاملين في سوق الصاغة، خاصة مع متابعة تحركات سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة، إلى جانب سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب، وتوضح الأسعار الواردة مستويات البيع والشراء لعدد من الأعيرة خلال بداية التعاملات الصباحية.

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كم سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؟

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، ويأتي عيار 21 باعتباره الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50600 جنيهًا للبيع و50200 جنيهًا للشراء، بينما جاءت أسعار باقي أعيرة الذهب عند مستويات مختلفة، وفق البيانات الواردة عن أسعار الذهب اليوم في مصر.

ما سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر؟

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7228.5 جنيه للبيع، و7171.5 جنيه للشراء، وفق الأسعار الواردة عن بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ويأتي عيار 24 ضمن أعيرة الذهب التي يحرص المتعاملون في سوق الصاغة على معرفة أسعارها بشكل مستمر، إلى جانب متابعة سعر عيار 21 باعتباره الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر.

كم سعر الذهب عيار 22 اليوم؟

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر إلى 6626.25 جنيه للبيع، و6573.75 جنيهًا للشراء، وفق البيانات الواردة عن أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر عيار 22 ضمن قائمة أسعار الذهب اليوم التي يبحث عنها المتعاملون، إلى جانب أسعار عيارات 24 و21 و18 وسعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب.

بكام سعر الذهب عيار 21 اليوم؟

بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، ويعد عيار 21 الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ويحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام كبير عند متابعة حركة أسعار الذهب في السوق، نظرًا إلى كونه الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا، ولذلك يأتي سعره في مقدمة مؤشرات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر.

ما سعر الذهب عيار 18 اليوم؟

حقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 5421.5 جنيه للبيع، و5378.5 جنيه للشراء، وفق البيانات الواردة عن بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ويأتي عيار 18 ضمن الأعيرة المدرجة في أسعار الذهب اليوم، إلى جانب عيارات 24 و22 و21، حيث تختلف قيمة سعر الجرام بحسب العيار.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء؟

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50600 جنيهًا للبيع، و50200 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار الواردة عن بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ويأتي سعر الجنيه الذهب ضمن أبرز مؤشرات سوق الذهب التي يهتم المتعاملون بمتابعتها، إلى جانب سعر الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة، خاصة عند مقارنة مستويات البيع والشراء.

ما سعر أونصة الذهب اليوم في مصر؟

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 4447.96 دولار للبيع، و4446.92 دولارا للشراء، وفق البيانات الواردة عن بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

وتأتي أونصة الذهب ضمن أسعار المعدن الأصفر التي يتابعها المتعاملون بالتزامن مع متابعة أسعار الأعيرة المحلية وسعر الجنيه الذهب.

ما أسعار الذهب اليوم في مصر؟

تشمل أسعار الذهب اليوم في مصر، وفق البيانات الواردة، سعر الذهب عيار 24 عند 7228.5 جنيه للبيع و7171.5 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 22 إلى 6626.25 جنيه للبيع و6573.75 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، في حين حقق سعر الذهب عيار 18 نحو 5421.5 جنيه للبيع و5378.5 جنيه للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 50600 جنيهًا للبيع و50200 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 4447.96 دولار للبيع و4446.92 دولارا للشراء.

لماذا يحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام كبير؟

يحظى سعر الذهب عيار 21 باهتمام واسع من المتعاملين في سوق الذهب، لأنه الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر خلال بداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ولهذا يأتي سعر عيار 21 في مقدمة عمليات البحث المتعلقة بسعر الذهب اليوم، بالتزامن مع متابعة أسعار الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب وأونصة الذهب، لمعرفة أحدث مستويات البيع والشراء.

ما أسعار الذهب عيار 24 و22 و21 و18 اليوم؟

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 7228.5 جنيه للبيع و7171.5 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6626.25 جنيه للبيع و6573.75 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 21 نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 5421.5 جنيه للبيع و5378.5 جنيه للشراء.

وتوضح هذه الأسعار تفاوت قيمة الجرام بحسب عيار الذهب، بينما يظل عيار 21 الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر وفق المعلومات الواردة عن بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

ما سعر الذهب والجنيه الذهب وأونصة الذهب اليوم؟

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6325 جنيهًا للبيع و6275 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50600 جنيهًا للبيع و50200 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 4447.96 دولار للبيع و4446.92 دولارا للشراء، في حين سجلت باقي أعيرة الذهب الأسعار الواردة في بيانات بداية التعاملات الصباحية.

وتقدم هذه الأسعار صورة مباشرة عن مستويات الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 في مصر، بداية من عيار 24 وحتى عيار 18، مرورًا بعيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا، وصولًا إلى سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب.