وزيرا المالية الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المالي وضمن مجموعة "العشرين"

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ناقش وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ونظيره الأمريكي سكوت بيسنت، التعاون الروسي الأمريكي في المجال المالي وضمن مجموعة "العشرين".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة "العشرين".

وذكرت وزارة المالية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الإثنين - أن اجتماع وزراء مالية مجموعة "العشرين" ومحافظي البنوك المركزية يعقد خلال يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في مدينة آشفيل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أشارت ممثلة روسيا في مجموعة "العشرين"، سفيتلانا لوكاش، إلى أن الرئاسة الأمريكية تعوّل كثيرًا على مشاركة جميع قادة دول المجموعة في القمة.