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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 18 برو يقترب.. تسريبات تكشف الفروقات والمزايا القادمة في كل طراز

آيفون 18 برو
آيفون 18 برو
احمد الشريف

استعرض تقرير تقني نشره موقع 9to5Mac تفاصيل التحسينات والمواصفات العتادية الكاملة لسلسلة هواتف "iPhone 18 Pro" و"iPhone 18 Pro Max" الرائدة من شركة "آبل" (Apple)، والمقرر إزاحة الستار عنها رسمياً الأسبوع المقبل خلال مؤتمر الشركة السنوي المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026.

مواصفات هاتف iPhone 18 Pro 

أوضح التقرير، أن هاتف iPhone 18 Pro سيحتفظ بحجم شاشته البالغ 6.3 بوصة، مع التركيز على ترقيات جوهرية في الأداء والكاميرات والبطارية؛ حيث سيعتمد على معالج آبل الجديد "A20 Pro" المنتمي لعائلة معالجات "M6" لدعم تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI" في نظام التشغيل "iOS 27". 

كما يحصل الهاتف على مودم الاتصال الجديد "C2" المصمم داخلياً لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، بالتوازي مع زيادة سعة البطارية المدمجة لتقديم أطول عمر تشغيلي مقارنة بالأجيال السابقة.

تطوير منظومة التصوير

أشار المصدر إلى أن منظومة الكاميرات الخلفية ستشهد تعديلات هندسية جذرية عبر تزويد المستشعر الرئيسي بحاوية تصوير أكثر سماكة لدعم ميزة فتحة العدسة المتغيرة (Variable aperture)، مع تحسين أداء عدسة التقريب البصري (Telephoto) بفتحة أوسع لالتقاط صور فائقة الدقة في ظروف الإضاءة الضعيفة والتصوير الليلي. 

كما تعتزم آبل تقديم تصميم محدث لزر التحكم في الكاميرا (Camera Control) لتسهيل ضبط إعدادات التصوير الاحترافي والتقاط الصور بسلاسة وسرعة.

تقليص أبعاد الجزيرة التفاعلية

بيّن تقرير موقع 9to5Mac أن التصميم الخارجي لهاتف iPhone 18 Pro سيشهد تقليص مساحة قطع الجزيرة التفاعلية (Dynamic Island) في الشاشة بنسبة تقارب 35% لتوفير مساحة عرض أوسع، مع تحقيق تدرج لوني موحد وأكثر تناسقاً بين الزجاج الخلفي وإطار الألومنيوم، فضلاً عن إضافة خيارات ألوان جديدة رائدة وفي مقدمتها لون الكرزي الداكن أو العنابي (Dark Cherry/Burgundy).

ميزات هاتف iPhone 18 Pro Max 

ذكر التقرير أن طراز "iPhone 18 Pro Max" الأكبر حجماً بشاشة 6.9 بوصة سيحصل على كافة الميزات السابقة، بالإضافة إلى تفوق بطاريته بزيادة سعة تبلغ 10% مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max السابق وفقاً للوثائق التنظيمية المسربة، مما يجعله الخيار الرائد للأداء المكثف، إلى جانب احتمالية احتفاظه بميزة فتحة العدسة المتغيرة حصرياً وفق ما نقله الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، تمهيداً للطرح الرسمي لجمهور المستخدمين حول العالم.

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max Apple آبل

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