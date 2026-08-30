آبل تستعد لإطلاق أكثر من 15 جهازا جديدا هذا الخريف.. إليك القائمة الكاملة

تستعد شركة آبل لإطلاق مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة خلال موسم الخريف، تشمل هواتف آيفون وأجهزة ماك وآيباد ومنتجات منزلية ذكية وغيرها.

وفيما يلي أبرز الأجهزة التي تشير التوقعات إلى إمكانية وصولها إلى الأسواق بدءا من 9 سبتمبر وحتى نهاية عام 2026.

الهواتف: آيفون 18 برو وPro Max وiPhone Ultra

تتجه آبل هذا الخريف نحو تقديم تشكيلة أكثر فخامة من هواتف آيفون، مع توقعات بتأجيل إطلاق الطراز الأساسي iPhone 18 إلى أوائل عام 2027، والتركيز في البداية على الطرازات الأعلى.

- آيفون 18 برو: تحسينات كبيرة على الكاميرات، وخيار لون جديد، وجزيرة ديناميكية أصغر، إلى جانب مزايا أخرى.

- iPhone 18 Pro Max: بطارية أكبر من أي وقت مضى، مع إمكانية حصوله على ميزة حصرية في الكاميرا.

- iPhone Ultra: أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ آبل.

آيفون 18 برو

الأجهزة القابلة للارتداء: AirPods 5 وApple Watch Ultra 4 وSeries 12

تشير التوقعات إلى أن آبل قد تكشف خلال فعالية سبتمبر عن ثلاثة منتجات جديدة في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، تشمل الجيل الجديد من AirPods إلى جانب تحديثات لساعتيها الرائدتين.

- AirPods 5: إصدار محدث قد يتوفر بنسخة أساسية وأخرى تدعم إلغاء الضوضاء النشط.

- Apple Watch Ultra 4: مستشعرات صحية جديدة وتحسينات على التصميم ومزايا إضافية.

- Apple Watch Series 12: شريحة محسنة من فئة S ومزايا صحية جديدة.

أجهزة ماك: MacBook Ultra وأجهزة MacBook Pro بشريحة M6

رغم أن آبل أطلقت بالفعل عددا كبيرا من أجهزة ماك الجديدة هذا العام، تشير التقارير إلى أن الشركة تستعد لإطلاق ثلاثة طرازات إضافية، ويرجح أن تظهر في أكتوبر.

- MacBook Ultra: جهاز محمول متطور بتصميم جديد، وشاشة OLED، ودعم اللمس، إلى جانب مزايا أخرى.

- MacBook Pro بشريحة M6: تحديث للطراز الأساسي من MacBook Pro مع شريحة M6.

- iMac بشريحة M6: إصدار محدث مع خيارات ألوان جديدة.

Apple Watch Ultra 4

أجهزة آيباد: شاشة OLED للـiPad mini

بعد إطلاق iPad Air جديد في وقت سابق من العام، قد تكشف آبل عن جهازين إضافيين قبل نهاية 2026، هما إصدار جديد من iPad mini مع شاشة OLED، وربما طراز جديد من iPad الأساسي.

- iPad mini الجديد: شاشة OLED وشريحة معالجة محسنة.

- iPad الأساسي: قد يحصل على شريحة A18 لدعم مزايا Apple Intelligence.

MacBook Pro

منتجات المنزل الذكي.. توسع جديد من آبل

تعمل آبل على توسيع مجموعة منتجاتها المخصصة للمنزل الذكي، إلا أن الشركة، وفقًا للتقارير، كانت تنتظر وصول نسخة أكثر تطورا من Siri المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل إطلاق بعض هذه الأجهزة.

ومن أبرز المنتجات المتوقع طرحها:

- Apple TV 4K الجديد: شريحة أحدث من فئة A، ودعم Apple Intelligence، إلى جانب Siri Remote جديد.

- HomePad / HomePod Touch: جهاز جديد للتحكم في المنزل الذكي، مزود بشاشة لمس بحجم 7 بوصات وقواعد مغناطيسية.

- HomePod 3: إصدار جديد من السماعة المنزلية كاملة الحجم، مع شريحة أحدث لدعم Apple Intelligence.

- HomePod mini 2: شريحة جديدة وتحسينات في جودة الصوت ومزايا إضافية.

- كاميرا آبل الأمنية: أول كاميرا منزلية ذكية من آبل، مع دعم منصة HomeKit Secure Video.



كما تشير تقارير سابقة إلى أن آبل عملت أيضا على جرس باب مزود بكاميرا وتقنية Face ID، إلا أنه لم تظهر تحديثات جديدة حول هذا المنتج منذ فترة طويلة.