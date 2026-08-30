إقبال يفوق التوقعات على «ماكينات تدوير البلاستيك» بالجيزة

تشهد محافظة الجيزة تحركًا متسارعًا لتطوير منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات، بالتوازي مع تجربة جديدة لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.

جمع الزجاجات البلاستيكية

وفي هذا الإطار، بدأت المحافظة تشغيل ماكينات مخصصة لجمع الزجاجات البلاستيكية بصورة تجريبية، وسط مؤشرات أولية وصفت بالإيجابية، بعدما سجلت الماكينات إقبالًا من المواطنين تجاوز التوقعات رغم محدودية عددها في المرحلة الحالية.

إعادة هيكلة منظومة النظافة

وبالتزامن مع ذلك، تعمل المحافظة على إعادة هيكلة منظومة النظافة وتوزيع الأدوار بين هيئة النظافة وشركات القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من المعدات والعمالة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان الأحياء المختلفة.

إقبال إيجابي على ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية

وقال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية دخلت حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن النتائج الأولية جاءت مبشرة، خاصة في ظل الإقبال الملحوظ من المواطنين.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة قامت حتى الآن بتركيب ماكينتين فقط ضمن المرحلة التجريبية، إلا أن تفاعل المواطنين معهما جاء جيدًا وفاق التوقعات الموضوعة في بداية التجربة.

تأثير إيجابي يتعلق بظاهرة «النباشين»

وأشار إلى أن الماكينات لم تقتصر نتائجها على تشجيع المواطنين على جمع الزجاجات البلاستيكية والتخلص منها بطريقة منظمة، وإنما انعكس وجودها أيضًا على المشهد المحيط بها، لافتًا إلى وجود تأثير إيجابي يتعلق بظاهرة «النباشين» في المناطق التي شهدت تركيب الماكينات.

رصد الملاحظات تمهيدًا لتطوير التجربة

وأكد المتحدث باسم محافظة الجيزة أن المؤشرات الأولية لتجربة الماكينات جيدة، خاصة أنها لا تزال في بدايتها وضمن مرحلة التشغيل التجريبي، موضحًا أن المحافظة استغلت الفترة الماضية في رصد الملاحظات والتحديات التي ظهرت على أرض الواقع.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على معالجة هذه الملاحظات من الجانبين الفني والتنفيذي، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع المنظومة بشكل متكامل، بما يسمح بالاستفادة من نتائج التجربة عند الانتقال إلى مراحل أكثر توسعًا مستقبلًا.

خطة شاملة لإدارة المخلفات في الجيزة

في سياق متصل، كشف محمد مرعي عن وجود تصور متكامل لدى محافظة الجيزة لإعادة تنظيم منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق مجموعة من المسارات والخطط المتوازية التي تراعي طبيعة واحتياجات كل حي.

وأوضح أن البداية كانت من خلال طرح أعمال النظافة في حي الهرم، باعتباره أحد أكبر أحياء المحافظة من حيث الكثافة السكانية والمساحة، فضلًا عن طبيعته الخاصة نتيجة وجود عدد كبير من المناطق الأثرية والسياحية داخله.