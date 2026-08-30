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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث «الجيزة»: الإقبال على ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية فاق التوقعات

ماكينات جمع الزجاجات
ماكينات جمع الزجاجات
رحمة سمير

قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن ماكينات جمع الزجاجات البلاستيكية تعمل حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أن الإقبال عليها جاء معقولًا وفاق التوقعات، رغم تركيب ماكينتين فقط حتى الآن ضمن هذه المرحلة.

وأضاف مرعي، في مداخلة خلال برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن المواطنين تفاعلوا بصورة إيجابية مع الماكينات، لافتًا إلى أنها كان لها تأثير إيجابي أيضًا على ظهور النباشين في محيط المناطق التي جرى تركيبها بها.

وأكد أن مؤشرات المنظومة في بدايتها ومرحلة تشغيلها التجريبي جيدة، موضحًا أن المحافظة تمكنت خلال هذه الفترة من رصد عدد من الملاحظات، ويجري العمل حاليًا على تلافيها فنيًا وتنفيذيًا، إلى جانب تطوير منظومة التعامل بشكل كامل.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة لديها تصور لخطة شاملة للتعامل مع المخلفات، موضحًا أن العمل بدأ بطرح أعمال النظافة في حي الهرم، باعتباره أكبر أحياء المحافظة من حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية، فضلًا عن ارتباطه بالمناطق الأثرية والسياحية.

وأضاف أن هناك مجموعة من الترتيبات والخطط الخاصة بكل حي، مشيرًا إلى أن 4 أحياء ستخرج من نطاق عمل هيئة النظافة لتتولى شركات القطاع الخاص العمل بها، بينما يقتصر دور الهيئة على الإشراف، وتشمل هذه الأحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة.

وأوضح أن العمل يجري في هذه المسارات وفق خطط متوازية، لافتًا إلى أن هيئة النظافة ستركز جهودها في 6 أحياء بما يتناسب مع إمكانياتها، مع الاستفادة من المعدات والعمالة التي سيتم توفيرها نتيجة خروج الأحياء الأربعة من نطاق عملها.

وذكر أن المعدات التي كانت تستخدم في منظومة النظافة بالأحياء الأربعة ستتم إعادة توجيهها إلى الأحياء الستة المتبقية، بما يدعم قدرات الهيئة ويرفع كفاءة العمل في هذه المناطق.

متحدث «الجيزة» الزجاجات البلاستيكية المحافظة ماكينات جمع الزجاجات التشغيل التجريبي

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