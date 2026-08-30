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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني.. صور

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني
وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني
محمد شحتة

شهدت مناطق الوعظ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية على مستوى الجمهورية مشاركات واسعة في فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بالمجمع.

ويشارك في اليوم العالمي للسرد القرآني، الوعاظ والواعظات في عدد من المساجد والجهات والمؤسسات التعليمية والمجتمعية بمختلف المحافظات.

وتضمنت الفعاليات تنظيم جلسات للسرد القرآني، وإتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والاستماع إلى تلاوة كتاب الله تعالى، بما يسهم في تعزيز الصلة بالقرآن الكريم، والتشجيع على حفظ كتاب الله ومراجعته، وترسيخ قيم التعاون والتنافس في الخير، إلى جانب التعريف بأهمية القرآن الكريم في بناء الوعي والارتقاء بالسلوك الفردي والمجتمعي.

وحرصت مناطق الوعظ على دعوة مختلف فئات المجتمع إلى المشاركة في هذه الفعاليات، والتفاعل معها، بما يجعل السرد القرآني مناسبة جامعة لاستعادة مكانة القرآن الكريم في الحياة اليومية، وتشجيع الأجيال الجديدة على الإقبال على تلاوته وحفظه وتدبر معانيه.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لتفعيل دوره الدعوي والمجتمعي، وتوسيع دائرة التواصل المباشر مع الجمهور، والاستفادة من المناسبات الدينية والفعاليات القرآنية في نشر الوعي الديني الرشيد، وتعزيز حضور القيم القرآنية في المجتمع.

الوعظ البحوث الإسلامية الإمام الأكبر شيخ الأزهر اليوم العالمي للسرد القرآني

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