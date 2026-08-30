الزراعة: توسيع التعاون مع «أكساد» لدعم المزارع المصري وتحقيق الأمن الغذائي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبحثية الجاري تنفيذها في مصر.

وحضر اللقاء الدكتور السيد خليفة، مدير مكتب أكساد بالقاهرة ونقيب الزراعيين، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على أهمية الدور الذي تلعبه منظمة "أكساد" في دعم خطط التنمية الزراعية المستدامة بالدول العربية، مشددًا على حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون في المجالات التطبيقية والبحثية التي تنعكس مباشرًا على دعم المزارع المصري وتحقيق الأمن الغذائي.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملاً لعدد من المشروعات الحيوية المباشرة بين الجانبين، وعلى رأسها: متابعة برنامج تحسين سلالات الماعز والأغنام لرفع الإنتاجية ودعم صغار المربين في المناطق الصحراوية والحدودية، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع شحن وتغذية الخزانات الجوفية بمحافظة مطروح، للحد من آثار الجفاف والاستفادة القصوى مياه الأمطار والسيول، إضافة الى تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتطبيقية بين الباحثين في مركز بحوث الصحراء وخبراء "أكساد" لتطوير ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق والترتيبات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف لدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP18) بمدينة شرم الشيخ؛ حيث أشار فاروق إلى أهمية توحيد الجهود العربية وتقديم نموذج عالمي ناجح في إدارة موارد التربة والمياه ومواجهة الجفاف.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الزراعي والتنمية المستدامة، مؤكدًا التزام "أكساد" تقديم الدعم الفني واللوجستي والتوسع في إطلاق مشروعات جديدة تخدم الأهداف التنموية للمنطقة العربية والإقليم.