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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء : 122 ألفًا و805 نسمة إجمالي السكان.. ما نسبة الذكور والإناث؟

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

اعتمد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الخطة السنوية للسكان بالمحافظة للعام 2026/2027، وذلك خلال عرض جيهان عاصم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء، لمحاور الخطة ومستهدفاتها، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.

وأوضحت مدير فرع المجلس القومي للسكان أن الخطة أعدها الفرع بالتعاون مع مديريات الخدمات والجهات المعنية، وتستهدف تعزيز الوعي بالقضية السكانية، والحد من آثارها السلبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

واستعرض فرع المجلس القومي للسكان البيانات السكانية للمحافظة، والتي تشير إلى أن إجمالي عدد سكان جنوب سيناء بلغ نحو 122 ألفًا و805 نسمة في بداية عام 2026، من بينهم 62 ألفًا و427 من الذكور بنسبة 51%، و60 ألفًا و378 من الإناث بنسبة 49%.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين لتنفيذ محاور الخطة وتحقيق مستهدفاتها، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

ووجّه المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ الخطة، وقياس أثر البرامج والأنشطة السكانية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق المستهدفات، وتعزيز جهود المحافظة في تحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

جنوب سيناء المحافظ خطة السكان يعتمد

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