مصر تقترب من نادي الـ100 ميجا.. ماذا تغير في بنية الإنترنت خلال عام؟

اقتربت مصر خطوة جديدة من تجاوز حاجز 100 ميجابت في الثانية بمتوسط سرعة الإنترنت الثابت، بعدما سجلت 96.60 ميجابت/ثانية خلال يوليو 2026، وفق أحدث بيانات مؤشر Speedtest Global Index الصادر عن Ookla، لتحتل مصر المركز 72 عالميًا بعد تقدمها 6 مراكز خلال شهر واحد.

وتكشف البيانات عن استمرار التحسن مقارنة بشهر يونيو، حين سجلت مصر 93.53 ميجابت/ثانية واحتلت المركز 78 عالميًا، بما يعني زيادة تقارب 3.1 ميجابت خلال شهر واحد. كما سجلت سرعة الرفع في يوليو 17.09 ميجابت/ثانية، مع زمن استجابة بلغ نحو 10 مللي ثانية.

ويعيد هذا التطور طرح تساؤلات حول العوامل التي دفعت سرعة الإنترنت الثابت إلى مستويات تقترب للمرة الأولى من حاجز الـ100 ميجا، خاصة مع التوسع خلال السنوات الأخيرة في تحديث شبكات الاتصالات، وإحلال أجزاء من البنية النحاسية بالألياف الضوئية، وزيادة السعات الدولية، ورفع كفاءة السنترالات وشبكات الربط.

ولا يقتصر أثر تحسن السرعات على الاستخدام المنزلي، إذ يمثل الإنترنت عالي السرعة أحد المكونات الرئيسية لجذب استثمارات مراكز البيانات والتعهيد والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، إلى جانب دعم التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.

لكن الوصول إلى متوسط يقترب من 100 ميجا لا يعني حصول جميع المستخدمين على السرعة نفسها؛ إذ تختلف التجربة الفعلية بحسب نوع الخط والبنية التحتية والمنطقة والباقات المستخدمة.

ولكن يبقى أن هذا إنجاز حقيقى يحتسب لمصر بشهادة عالمية