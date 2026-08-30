الزمالك ينفي دفع مستحقات بيزيرا لشهر سبتمبر.. وهذا موقفهم النهائي من بيعه

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نادي الزمالك نفى ما تردد بشأن اعتزامه سداد مستحقات خوان بيزيرا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وتتعامل مع موقفه وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، مع توقيع عقوبات مالية عليه عن كل يوم يتغيب فيه عن الفريق أو يخالف الالتزامات المحددة في تعاقده.

وأوضحت سهام صالح أن الزمالك متمسك بعودة بيزيرا إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بحث إمكانية رحيله في وقت لاحق، بعد النظر في موقفه بشكل كامل واتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع مصلحة النادي.