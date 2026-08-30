سعر الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. عيار 21 بـ6325 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر عند مستويات مرتفعة نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن الأصفر في السوق المحلية، وخاصة سعر الذهب عيار 21 باعتباره الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في محافظات مصر.

ويأتي ذلك بعد تحركات لافتة شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات الأيام الأخيرة، حيث تعرض المعدن الأصفر لتراجع في السوق المحلية، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية، في وقت يترقب فيه المتعاملون اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، سواء بالنسبة للراغبين في الشراء أو من لديهم مشغولات ذهبية ويرغبون في البيع.

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كم سعر الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الفئة الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر، نحو 6325 جنيهًا للبيع، و6265 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار الواردة في البيانات الخاصة بتعاملات اليوم.

ويحظى عيار 21 باهتمام كبير من جانب المواطنين، نظرًا إلى انتشاره الواسع في سوق المشغولات الذهبية المصرية، ولذلك عادة ما يكون سعر الجرام من هذا العيار محور البحث عند متابعة أسعار الذهب اليومية، سواء لمعرفة تكلفة شراء المشغولات أو تقدير قيمة الذهب الموجود لدى المواطنين.

أما سعر الجنيه الذهب، فقد وصل اليوم إلى نحو 50600 جنيه للبيع، و50120 جنيهًا للشراء، ليظل ضمن أهم مؤشرات حركة سوق الذهب التي يتابعها المستثمرون والراغبون في اقتناء المعدن الأصفر.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7228.5 جنيه للبيع، و7160 جنيهًا للشراء، ويعد هذا العيار من أعلى درجات نقاء الذهب المتداولة في السوق المصرية.

ويختلف سعر الجرام وفق العيار المستخدم في المشغولات أو السبائك، ولذلك يبحث المتعاملون عن أسعار مختلف الأعيرة بصورة مستمرة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، خاصة مع التغيرات التي تشهدها أسعار الذهب من وقت إلى آخر.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد

سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 6626.25 جنيه للبيع، و6563.25 جنيه للشراء، ليأتي بين عياري 24 و21 من حيث السعر.

وتساعد متابعة أسعار عيارات الذهب المختلفة المواطنين على تحديد الفئة الأنسب لاحتياجاتهم، سواء كان الهدف شراء مشغولات ذهبية أو الاحتفاظ بالذهب كوسيلة للادخار، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر النهائي للمشغولات قد يتأثر بعوامل أخرى عند الشراء من محال الصاغة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 21 نحو 6325 جنيهًا للبيع، و6265 جنيهًا للشراء، ويأتي هذا العيار في مقدمة أسعار الذهب التي تحظى باهتمام المصريين، باعتباره الفئة الأكثر مبيعًا وتداولًا في المحافظات.

وتزداد عمليات البحث عن سعر عيار 21 تحديدًا عند حدوث تحركات في السوق، إذ يستخدمه كثير من المواطنين كمؤشر سريع لمعرفة اتجاه أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليومية.

وتأتي الأسعار الحالية بعد تراجع شهدته السوق المحلية خلال تعاملات السبت 29 أغسطس 2026، حيث أظهرت أحدث التغطيات المنشورة مساء أمس انخفاض سعر الذهب عيار 21 إلى 6325 جنيهًا، بينما تراجع الجنيه الذهب إلى 50600 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم نحو 5421.5 جنيه للبيع، و5370 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 18 من الأعيرة المتداولة في سوق المشغولات الذهبية المصرية، ولذلك يحرص قطاع من المواطنين على متابعة سعره بالتزامن مع تغيرات أسعار عيار 21 وعيار 24، لمعرفة حركة أسعار الذهب بمختلف درجاته.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 50600 جنيه للبيع، و50120 جنيهًا للشراء.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام خاص من المدخرين والمستثمرين، باعتباره أحد أشكال اقتناء الذهب، ولذلك يرتبط سعره بصورة مباشرة بحركة أسعار الذهب ووزن الذهب الموجود فيه.

وشهد الجنيه الذهب تراجعًا خلال أحدث التعاملات المحلية، حيث أظهرت بيانات مساء السبت 29 أغسطس 2026 وصول سعره إلى 50600 جنيه، مع الإشارة إلى أن السعر قد يختلف من تاجر إلى آخر وفق ظروف السوق.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم نحو 4455.54 دولار للبيع، و4454.5 دولارًا للشراء.

وتظل أسعار الذهب العالمية من العوامل التي تحظى بمتابعة واسعة عند تحليل حركة المعدن الأصفر في السوق المصرية، خاصةً أن الذهب المحلي يتأثر بالتغيرات العالمية إلى جانب العوامل المرتبطة بالسوق المصرية.

وشهد الذهب عالميًا خلال الأيام الأخيرة تحركات قوية بعد موجة ارتفاعات، قبل أن يتعرض لضغوط بيعية وعمليات جني أرباح، وهو ما انعكس على الأسواق المحلية أيضًا، وفق أحدث التقارير المنشورة السبت 29 أغسطس 2026.

هل سعر الذهب اليوم مناسب للشراء

تأتي متابعة أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أغسطس 2026 في ظل حالة من الترقب بين المواطنين، خصوصًا بعد التراجع الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات السبت، إذ يبحث الراغبون في شراء الذهب عن أفضل توقيت لإتمام عملية الشراء.

ولا يمكن اعتبار انخفاض أو ارتفاع السعر خلال جلسة واحدة مؤشرًا كافيًا بمفرده لتحديد اتجاه السوق على المدى الطويل، خصوصًا أن أسعار الذهب تتأثر بعدد من المتغيرات المحلية والعالمية، ولذلك يظل القرار مرتبطًا بهدف الشراء ومدة الاحتفاظ بالذهب وحركة السوق وقت تنفيذ العملية.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. قائمة كاملة

وتشمل أسعار الذهب الواردة في بيانات اليوم سعر عيار 24 عند 7228.5 جنيه للبيع و7160 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 6626.25 جنيه للبيع و6563.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 6325 جنيهًا للبيع و6265 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 18 نحو 5421.5 جنيه للبيع و5370 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50600 جنيه للبيع و50120 جنيهًا للشراء، بينما سجلت أونصة الذهب نحو 4455.54 دولار للبيع و4454.5 دولارًا للشراء.

وتظل هذه الأسعار محل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين في سوق الذهب، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، ومع عودة الأسواق إلى نشاطها بعد الإجازة الأسبوعية.

لماذا يهتم المصريون بسعر الذهب اليوم

يحتل سعر الذهب مكانة مهمة في عمليات البحث اليومية داخل مصر، سواء من جانب المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية، أو المدخرين الذين يتابعون أسعار المعدن الأصفر باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها البعض للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

كما يهتم أصحاب الذهب بمعرفة سعر الشراء والبيع بصورة منفصلة، لأن الفرق بين السعرين يمثل عنصرًا مهمًا عند تقدير القيمة التي يمكن الحصول عليها عند بيع الذهب، بينما يحتاج المشتري إلى معرفة السعر الذي سيدفعه مقابل الجرام عند إتمام عملية الشراء.

ومع استمرار تحركات الذهب في الأسواق العالمية والمحلية، يظل تحديث الأسعار بصورة مستمرة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الجمهور، خاصة عندما تتحرك الأسعار خلال ساعات قليلة، وهو ما يجعل عبارة «سعر الذهب اليوم» من أبرز عبارات البحث المرتبطة بسوق المعدن الأصفر.

وتشير أحدث البيانات المنشورة مساء السبت 29 أغسطس 2026 إلى أن الذهب تعرض لضغوط بيعية وتراجع محليًا، بينما شهدت الأسواق العالمية تحركات قوية عقب مستويات مرتفعة سجلها المعدن الأصفر، ما يجعل متابعة تعاملات اليوم الأحد مهمة لمعرفة اتجاه الأسعار مع عودة النشاط إلى الأسواق.