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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير .. سعر عيار 18 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أوسط أعيرة الذهب وذلك تعاملات صباح اليوم الأحد 30-8-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية وعلى مستوى محلات الصاغة.
 

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

وجاء أخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا 5425 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب

وثبت سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تداول له اليوم 6330 جنيها.

تحركات الذهب

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 156 جنيها منذ تعاملات أمس .

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6336 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7234 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6631 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع .

سعر الذهب

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6330 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5425 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.64 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.

أسعار السبائك الذهب اليوم

الذهب في السوق العالمي 

وشهد الذهب تراجعا حادًا في أسعار الذهب خلال الأسبوع لا يعكس بالضرورة ضعفًا في الاقتصاد العالمي أو تراجعًا جوهريًا في الطلب الحقيقي على المعدن النفيس، وإنما جاء بصورة أساسية نتيجة إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وحملت رسائل كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ للأسواق  توجها بعدم التعجل في خفض أسعار الفائدة، ما لم تتأكد السلطات النقدية من استقرار التضخم وتراجع الضغوط السعرية بصورة مستدامة.

ودفعت هذه التصريحات المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الذهب، ما زاد من الضغوط البيعية على المعدن النفيس.

في المقابل شهد الذهب عالميًا تحركات شديدة التقلب خلال الأسبوع، إذ سجلت الأوقية نحو 4651.90 دولار في 24 أغسطس، وارتفعت إلى 4659.20 دولار في 25 أغسطس،إلا أن الأوقية تراجعت إلى 4595.20 دولار في 26 أغسطس، ثم إلى 4602.41 دولار في 27 أغسطس، ومع تصاعد الضغوط البيعية، هبطت الأوقية إلى نحو 4304.74 دولار في 28 أغسطس، بانخفاض يقارب 355 دولارًا مقارنة بمستويات 25 أغسطس، بما يعادل نحو 7.6%.

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