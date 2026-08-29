ثابت بدون تغيير .. سعر الذهب الآن في السعودية

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب في السعودية

وثبت سعر جرام الذهب في الصاغة السعودية بمختلف الأعيرة الذهبية دون تغيير.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 470 ريال سعودي.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 537.5 ريال سعودي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 492.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 470.5 ريال سعودي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 403.25 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 3763 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 16.72 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4458 دولار .