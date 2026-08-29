بأجهزة رصد ومراقبة مستمرة .. الجزائر تتحسب لعودة حرائق الغابات بعد إخماد 118 حريقا

تواصل السلطات الجزائرية عمليات مراقبة مواقع الحرائق التي جرى إخمادها، بعد وضع أجهزة للرصد والمتابعة تحسبًا لاندلاع النيران مجددًا، في وقت أعلنت فيه المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، استقرار الحالة العامة للحرائق عقب السيطرة على أغلب البؤر المسجلة في الولايات الشرقية.

وقالت الحماية المدنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن فرق التدخل تواصل عمليات المراقبة الميدانية والتعامل مع البؤر المتبقية لمنع تجدد ألسنة اللهب أو توسع رقعة الحرائق.

وأعلنت المديرية إخماد 118 حريقًا، بينما لا تزال 5 حرائق متواصلة في ولايات جيجل وسطيف وتبسة، مشيرة إلى إجلاء عدد من العائلات من منازلها كإجراء احترازي في حريقي ولاية جيجل، مع تعزيز فرق التدخل بطائرتين من طراز AT802.

وأوضح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية أن أجهزة الرصد تم وضعها في المواقع التي أخمدت فيها الحرائق، بهدف متابعة الوضع والتأكد من استقراره، بالتزامن مع استمرار عمليات المراقبة الميدانية.

وفي إطار دعم المتضررين، وجه الهلال الأحمر الجزائري قوافل تضامنية إلى ولايات سكيكدة وجيجل وعنابة، محملة بالأفرشة والأغطية والأدوية والحفاظات ومختلف الاحتياجات الأساسية.

كما جرى تعزيز فرق التدخل والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف للمساهمة في عمليات الإغاثة وتقديم الرعاية الصحية ومرافقة العائلات المتضررة.

وأعلن الهلال الأحمر الجزائري فتح أبوابه لاستقبال الهبات والتبرعات التضامنية، بهدف تنظيمها وفرزها وتوجيهها وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية في المناطق المتضررة.

وتأتي هذه التطورات عقب دفن جماعي لـ39 من ضحايا الحرائق، أمس الجمعة، في بلدة الجمعة بني حبيبي غرب جيجل، بحضور الوزير الأول سيفي غريب وعدد من المواطنين.

وأعلنت بلدة بني حبيبي تسجيل 73 ضحية في حصيلة مؤقتة، بينما لم تتمكن السلطات حتى الآن من إعداد حصيلة نهائية، في ظل استمرار الحرائق وعمليات البحث عن عدد من المفقودين.

وتشير المعطيات إلى خسائر مادية واسعة، بالتزامن مع إتلاف نحو 80% من الغطاء الغابي في المنطقة، التي كانت تشتهر بغاباتها وجبالها الخضراء وتستقطب عشرات الآلاف من السياح خلال فصل الصيف.

وتواصل السلطات الجزائرية عمليات الرصد والتدخل في المناطق المتضررة، بالتوازي مع جهود الإغاثة ومساندة العائلات التي تضررت من الحرائق.