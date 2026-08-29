غابات تحولت إلى رماد .. صور جوية تكشف حجم كارثة حرائق الجزائر | شاهد

كشفت صور جوية حديثة حجم الدمار الذي خلفته موجة حرائق الغابات التي ضربت مناطق واسعة من شمال شرق الجزائر، ولا سيما ولاية جيجل، حيث بدت مساحات كبيرة من الغطاء النباتي وقد تحولت إلى مناطق متفحمة، في مشهد يعكس اتساع رقعة الكارثة وصعوبة آثارها على السكان والبيئة.

وتُظهر الصور التي نشرتها رئاسة الحكومة الجزائرية من الجو، المناطق المتضررة في ولاية جيجل، بما في ذلك مساحات واسعة من الغابات التي التهمتها النيران، إلى جانب آثار الأضرار التي لحقت بعدد من القرى والممتلكات.

وجاء نشر هذه الصور بالتزامن مع جولة جوية أجراها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الجمعة، للوقوف ميدانيًا على حجم الخسائر الناجمة عن الحرائق.

وتزامنت الكارثة مع موجة حرائق واسعة شهدتها عدة ولايات جزائرية، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأفادت تقارير إعلامية جزائرية بأن الحصيلة الرسمية للضحايا وصلت إلى 73 قتيلًا، بينما أعلنت السلطات حالة حداد وطني على ضحايا الحرائق.

وفي جيجل، انتقلت السلطات إلى متابعة عمليات الإخماد والتعامل مع آثار الحرائق ميدانيًا، إذ توجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود إلى الولاية، برفقة وفد وزاري وأمني، لمتابعة عمليات التدخل والاطمئنان على المصابين والوقوف على أوضاع المناطق المتضررة.

ولا تقتصر تداعيات الحرائق على الخسائر البشرية، إذ تواجه الجزائر أيضًا أضرارًا واسعة في الثروة الغابية والممتلكات، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتعويض المتضررين.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت في يوليو الماضي حصر الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق، مع توجيهات باستكمال عمليات التعويض قبل نهاية أغسطس.

وتعيد المشاهد الجوية المروعة فتح ملف مخاطر حرائق الغابات في الجزائر، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي خلال فصل الصيف، لتتحول الصور من مجرد توثيق للكارثة إلى دليل بصري على حجم الخسائر التي خلفتها النيران.



