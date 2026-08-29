بين الحرب والمفاوضات.. أستاذة علوم سياسية تكشف ما وراء تضارب التصريحات الأمريكية والإيرانية

قالت الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة باتت تتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعته إيران خلال الفترات الماضية، من خلال نفي وجود مفاوضات رغم السعي إليها، معتبرة أن تضارب التصريحات بين واشنطن وطهران يأتي في إطار الحرب النفسية والإعلامية المشتعلة بين الجانبين، وأن التحركات المكوكية لدول المنطقة، ومنها باكستان وعُمان وقطر، تشير إلى وجود مساعٍ لتحريك مسار التفاوض، وأن إيران أبدت انفتاحًا على العودة للمفاوضات شريطة أن تكون جادة وتضمن مصالحها.

الحصار الاقتصادي أو الحرب العسكرية

وأضافت جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن إيران تدرك أن المفاوضات قد تحقق لها مزايا تفوق ما يمكن أن تحصل عليه من استمرار الحصار الاقتصادي أو الحرب العسكرية، لكنها ترفض أن تكون المبادرة بالمفاوضات دون تقديم ضمانات وحوافز مناسبة، مؤكدة أن الخلاف بين الطرفين يرتبط بصراع أوسع على النفوذ والمصالح في المنطقة، مشيرة إلى أن طهران تسعى إلى الحفاظ على موقعها كقوة إقليمية رئيسية، بينما تتعارض مصالحها مع النهج الأمريكي وحلفائه في المنطقة.

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن المواجهة الحالية تحمل أبعادًا إيديولوجية ودينية ومصلحية، وهو ما يزيد من تعقيدها، مشيرة إلى أن هذا النوع من الصراعات قد ينتهي بحروب كبرى تستنزف أطراف القوة، أو يقود في النهاية إلى صلح ومعاهدات كبيرة، محذرة من أن أي تسوية تاريخية مستقبلية قد تترك حالة من المخاوف وعدم اليقين في الشرق الأوسط، كما أكدت على أهمية بناء مشروع عربي موحد يحمي مصالح المنطقة، وأن غياب هذا المشروع يؤدي إلى خضوع الدول العربية لمشروعات الآخرين.