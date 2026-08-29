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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

في واقعة طريفة شهدتها محافظة الأقصر، تحولت لحظة ضبط متهم بسرقة شاشتين من أحد المقاهي إلى موقف لافت، بعدما طلب المتهم من صاحب المقهى كوب شاي وسيجارة، عقب اكتشاف أمره، فما كان من صاحب المكان إلا أن لبى طلبه، قبل وصول القوة الأمنية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد العاملين بأحد المقاهي بسرقة شاشتين من المكان، قبل أن يحاول إخفاء فعلته والإدعاء بأن مجموعة من الأشخاص اقتحموا المقهى وتمكنوا من سرقة الشاشات.

وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تمكن صاحب المقهى من اكتشاف أن العامل الذي يعمل لديه هو المتهم في واقعة السرقة، ليتم إبلاغ الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.

وعقب ضبط المتهم وانتظار وصول القوة الأمنية، طلب من صاحب المقهى كوب شاي وسيجارة، قائلا إنه «خرمان»، فما كان من صاحب المكان إلا أن أحضر له طلبه، ليجلس المتهم وبجواره كوب الشاي والسيجارة في انتظار وصول الشرطة.

وعندما حضرت القوة الأمنية إلى المكان لضبط المتهم، فوجئت بوجود كوب الشاي والسيجارة بجواره، في مشهد بدا طريفا ولافتا رغم أن الواقعة تتعلق باتهامه في سرقة شاشتي المقهى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة بسخرية، خاصة أن المتهم، وبعد انكشاف أمره وتأكد صاحب المقهى من هويته من خلال كاميرات المراقبة، لم يكن أمامه سوى طلب «كوباية شاي وسيجارة» قبل أن يتم اقتياده.

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