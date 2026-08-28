أوقاف الأقصر تنظم قافلة دعوية للواعظات حول أخلاق النبي في بيته

نظمت إدارة أوقاف بندر الأقصر بمديرية أوقاف الأقصر قافلة دعوية للواعظات بعنوان «أخلاق النبي ﷺ في بيته» وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني والتعريف بالسيرة النبوية الشريفة والاقتداء بما تحمله من قيم إنسانية وأخلاقية رفيعة

وتناولت الواعظات خلال فعاليات القافلة نماذج مضيئة من أخلاق النبي ﷺ في حياته الأسرية وما اتصف به من الرحمة والرفق وحسن العشرة والتواضع ولين الجانب في التعامل مع أهل بيته مؤكدات أن السيرة النبوية تمثل منهجا عمليا يمكن الاستفادة منه في بناء أسرة مستقرة ومجتمع متماسك

وأكدت الواعظات أهمية الاقتداء بهدي النبي ﷺ في التعامل داخل الأسرة وترسيخ قيم المودة والرحمة والاحترام المتبادل باعتبارها من أهم الأسس التي تقوم عليها الحياة الأسرية السليمة

كما تناولت القافلة أهمية التحلي بمكارم الأخلاق في التعامل مع الآخرين ونشر قيم التسامح والتراحم وحسن المعاملة بما يسهم في تعزيز الوعي الديني والتربوي وترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع

وأوضحت فعاليات القافلة أن الأخلاق النبوية لا تقتصر على الجانب التعبدي فقط وإنما تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية وفي مقدمتها العلاقات الأسرية والاجتماعية بما يعكس عظمة النموذج النبوي في بناء الإنسان والأسرة والمجتمع

وتأتي هذه القافلة ضمن خطة مديرية أوقاف الأقصر لتفعيل الدور الدعوي للواعظات والوصول بالرسالة الدينية إلى مختلف فئات المجتمع والتعريف بالسيرة النبوية وأخلاق النبي ﷺ بصورة مبسطة وواقعية تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز القيم الإيجابية

وتواصل وزارة الأوقاف ومديرياتها بالمحافظات تنفيذ البرامج والقوافل الدعوية التي تستهدف نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية والتأكيد على أهمية الأسرة ودورها في بناء مجتمع يسوده الترابط والتراحم