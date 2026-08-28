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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بكورنيش النيل في الأقصر

كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بكورنيش النيل في الأقصر وشركة المياه تبدأ أعمال سحب التجمعات
كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بكورنيش النيل في الأقصر وشركة المياه تبدأ أعمال سحب التجمعات
شمس يونس

شهد شارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر كسرًا مفاجئًا في خط المياه الرئيسي بالشارع، مما أدى إلى تدفق كميات من المياه وتجمعها بعدد من المناطق بمحيط موقع الكسر

وعلى الفور دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة إلى موقع العطل، لسرعة التعامل مع الكسر والسيطرة على تدفق المياه واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة

وتواصل فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حاليا أعمال سحب تجمعات المياه المتراكمة بشارع كورنيش النيل، من خلال سيارات ومعدات الشركة، بالتزامن مع أعمال تحديد موقع الكسر والجزء المتضرر من الخط الرئيسي

وتعمل الفرق الفنية على إصلاح العطل في أسرع وقت ممكن، مع استمرار المتابعة الميدانية للموقع حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع جميع تجمعات المياه وعودة الأوضاع إلى طبيعتها

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