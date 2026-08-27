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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له
بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له
هاجر هانئ

في واقعة مأساوية، لقيت خريجة كلية الإعلام ووالداها مصرعهم اختناقا، إثر تسرب غاز الفريون من تكييف السيارة أثناء وجودهم بداخلها.

يمكن أن يحدث التسمم بالمبردات، أو الفريون، إذا استنشق الشخص أو استهلك المواد الكيميائية من أجهزة التبريد. 

و يمكن أن تشمل الأعراض الصداع والسعال والغثيان.

التسمم العرضي بالفريون نادر الحدوث، ولكن يمكن أن يحدث عندما يعمل الشخص مباشرة مع مواد التبريد الكيميائية. 

التسمم أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يستخدمون المادة كدواء ترفيهي.

عادةً ما يكون التعرض الخفيف للفريون في منطقة جيدة التهوية ليس خطيرا، بما في ذلك وجود كمية صغيرة على الجلد أو وجود تسرب موضعي في المنزل أو السيارة.

ومع ذلك، إذا لاحظ الشخص أعراض التسمم بالفريون، فيجب عليه الاتصال بطبيبه أو خدمة الطوارئ على الفور.

وفي هذا السياق،  تعرف على أعراض التسمم بالفريون، وكذلك كيفية علاجه ومنع حدوثه.
 

أعراض التسمم بالفريون

تختلف أعراض التسمم بالفريون بناءً على التعرض له، فإذا حدث التعرض عن طريق الخطأ بسبب جهاز متسرب في منطقة جيدة التهوية، فمن غير المرجح أن يحدث التسمم.

التسمم العرضي نادر الحدوث: تحدث معظم حالات التسمم بسبب التعرض المتعمد عندما يريد شخص ما الحصول على ارتفاع، أو استنشاق الغاز في مكان مغلق.

قد تشمل أعراض التسمم الخفيف إلى المعتدل بما يلي:

صداع

تهيج العينين والأذنين والحلق

دوخة

قضمة الصقيع إذا تعرضت لغاز سريع التوسع أو المبرد السائل

قيء

حرق كيميائي على الجلد

غثيان

سعال

يمكن أن يسبب التسمم الشديد بمواد التبريد أعراضا، بما في ذلك:

تقيؤ الدم

صعوبات في التنفس

فقدان الوعي

نزيف أو تراكم السوائل في الرئتين

الاستيلاء

الشعور بحرق أنبوب الطعام

عدم انتظام ضربات القلب

ارتباك

غيبوبة أو موت مفاجئ
 

أسباب التسمم بالفريون

على الرغم من أنه ليس شائعا، إلا أنه من الممكن حدوث تسمم بالمبردات من التعرض العرضي. 

من المرجح أن يحدث هذا إذا كان الشخص يعمل في منشأة تستخدم المبردات.

قد يحدث التعرض العرضي أيضا من العمل على المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية.

من غير المحتمل أن يصاب الشخص بالتسمم من جهاز منزلي أو سيارة متسرب، على افتراض أنه في منطقة جيدة التهوية.

الوقاية من التسمم بالفريون

يجب على الأشخاص تأمين أي أجهزة تحتوي على المبردات وقفل المبردات الموجودة في التخزين بحيث لا يمكن الوصول إليها عن غير قصد.

الصيانة الدورية للتكيفات سواء  السيارة أو المنازل بالأخص التأكد من عدم تسريب الفريون حتى لا تتعرض للمخاطر والكوارث الصحية.

المصدر: 

medicalnewstoday

الفريون غاز الفريون أعراض التسمم بالفريون أسباب التسمم بالفريون

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