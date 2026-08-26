تنبأت بموتها.. التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة تمريض بالمنيا إثر أزمة قلبية مفاجئة

ينشر " صدي البلد" التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة امتياز بكلية التمريض بالمنيا اثر ازمة قلبيه مفاجئة وسط حالة من الزهول والدهشه بين افراد اسرتها واصدقائها

فقد نشرت أماني قبل وفاتها كلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: " وغدًا يقولون ماتت أماني، حينها لا تنسوني من دعائكم " في منشور أثار تفاعلًا واسعًا بعد رحيلها.

وأكد أصدقاء واقارب الراحلة اماني أنها كانت تتمتع بسيرة طيبة بين أهالي القرية، وكانت محبة لفعل الخير ومساعدة المرضى، قائلة: كانت بتساعد المرضى والله وبتحب تعمل خير، كانت حد جميل جدًا، بشوش وبيضحك في وش الكل.

وأضافوا أن أماني كانت محبوبة من الجميع، وتتمنى الخير لكل من حولها، وكانت تحلم بأن تفرح وتصبح عروسًا، وكانت دائمًا تطلب من المحيطين بها الدعاء لها، مشيرة إلى أنها كانت متواضعة وتحب التواصل مع الجميع

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة لنعي الطالبة الراحلة، حيث حرص عدد كبير من الأهالي وزميلاتها وأصدقائها على كتابة كلمات الرثاء واستعادة ذكرياتهم معها، معربين عن صدمتهم من رحيلها المفاجئ.

يذكر ان حالة من الحزن الشديد يعيشها اقارب وأصدقاء الطالبة اماني والتي أصيبت بازمه قلبية مفاجئة وتوفت علي إثرها .

