القبض على المتهمين في مشاجرة " بالخرطوش " بسبب خلافات في موقف بالمنيا

شهد أحد المواقف بمدينة المنيا مشاجرة بين سائقين واثنين من الركاب لخلافات بينهم استخدم احد أطرافها سلاح ناري " فرد خرطوش " في موقع المشاجرة ، ولم تسفر المشاجرة عن أية اصابات، تم ضبطهم جميعا ، والتحفظ عاي السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ،يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالقرب من كوبري النيل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، لمنع تجدد الاشتباكات.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت بين اثنان من سائقي ميكروباص واثنان ركاب بسبب خلافات بينهم، وخلالها استخدم أحد أطرافها سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأطلق أعيرة نارية، دون أن تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات.

وتمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين، كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واقتياد المتهمين إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات المشاجرة وأسبابها.

